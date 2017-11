«Shampo» hyller Zuccarello som Norges beste vintersportutøver

Mats Zuccarello (30) avgjorde for New York Rangers natt til i går på overtid. Nå hylles nordmannen av Espen «Shampo» Knutsen som Norges beste vintersporutøver.

– Ishockey er en verdensidrett, så jeg tror jeg henger meg på den, sier Shampo Knutsen når han får spørsmål om Zuccarello er den beste vinterutøveren i landet.

– Alpintgutta er meget gode med Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og Aksel Lund Svindal, men jeg tror jeg holder Zuccarello høyere, legger han til.

Se og: Avgjorde med lekker scoring

Natt til lørdag ordnet nordmannen Rangers' 12. seier for sesongen med en matchvinnerscoring på overtid mot Detroit Red Wings. Zuccarello mottok pucken foran mål og limte den opp i krysset til ellevill jubel i Madison Square Garden.

Knutsen sier at en av nordmannens styrker, i tillegg til enorm spilleforståelse, er evnen til å være kritisk mot seg selv.

Da VG møtte Zuccarello etter hans to målgivende pasninger i 3-0-seieren mot Ottawa Senators hadde nordmannen følgende å si:

– Jeg har heller ikke spilt mitt beste. Jeg føler at jeg har noen gir igjen, sa en selvkritisk Zuccarello til VG.

Saken fortsetter under videoen, hvor Zucarello viser at han kan mer enn bare å spille ishockey:

En favoritt blant fansen

Det er et godt tegn, mener Knutsen.

– Jeg har alltid likt utøvere som klarer å være kritiske til seg selv. Det går opp og ned for idrettsutøvere og da er det viktig å se det selv også. Han har forlangt litt mer av seg selv spillemessig, men det stemmer sikkert snart.

IMPONERT: Espen «Shampo» Knutsen avbildet i nærheten av Jordal Amfi i september 2017. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Hvilken status har Zucca i USA og spesielt i New York?

– Han er en favoritt hos fansen. Og da har man gjort det bra om man blir det i New York, for der har det spilt mange gode gjennom tiden.

– Hvorfor er han så populær?

– Innsatsen, sier Knutsen uten å nøle.

– Han er ikke den største spilleren, men han er så uredd.

Les også: Zucca i slåsskamp mot svenske

Se nordmannens matchvinner-scoring mot Detroit Red Wings natt til lørdag her:

Nummer to etter svenske

For det er ikke lengre noen tvil om at det er to skandinavere som er sjefene i New York-klubben. I hvert fall ifølge VGs hockeyekspert Øystein Jarlsbo.

– Jeg mener at han er nummer to etter Henrik Lundqvist. Henrik er i laget, blant trenerne og den kritiske New York-pressen litt «untouchable», men Zuccarello begynner å nærme seg den samme statusen, sier han.

For denne sesongen har Zuccarello vært den spilleren som har fått mest tid på isen av trener Alan Vignault av de offensive løpespillerne. Oslo-gutten snitter på nesten 19 minutter per kamp.

Natt til mandag møter Rangers Vancouver Canucks til dyst i Madison Square Garden.