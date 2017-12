Ekspert: Tror på ny gullavtale for Zuccarello

NEW YORK (VG) (New York Rangers – Los Angeles Kings 4-2) Etter enda en målgivende, leder Mats Zuccarello poengstatistikken i Rangers. Det går mot en ny, lukrativ kontrakt for 30-åringen.

Norges suverent største hockeystjerne tjener rundt 36 millioner kroner pr. sesong i New York Rangers etter fireårsavtalen han signerte i begynnelsen av mars 2015.

Fredag kveld hadde han en ny assist i 4-2-triumfen over Los Angeles Kings, og han er dermed på topp av klubbens poengstatistikk med syv mål og 19 målgivende. Zuccarello har vært klubbens fremste målpoeng-jeger i tre av de siste fire sesongene.

Likevel er det syv spillere i Rangers som tjener bedre enn høyrevingen fra Løren i Groruddalen.

Lørdag klokken 23.00 norsk tid spiller Rangers mot Boston Bruins på bortebane.

En av de største ekspertene på klubben, Steve Valiquette i TV-kanalen MSG Networks, er overbevist om at kontraktsforhandlingene snart starter.

– Spillerne i klubben elsker ham, klubben elsker ham. Dette fikser de. De kommer til å få til en avtale som både klubben og spilleren selv blir veldig fornøyd med, sier Valiquette til VG.

Zuccarello selv har et svært avslappet forhold til det hele, forteller han VG utenfor Rangers-garderoben i Madison Square Garden.

– Jeg har ikke tenkt på kontrakten i det hele tatt. Jeg har ett år igjen etter denne sesongen. Hvor jeg spiller etter det, vet jeg ikke. Forhåpentligvis blir det her. Blir det ikke her, blir det et annet sted, men jeg har fortsatt et og et halvt år igjen av kontrakten, understreker Zuccarello når VG spør ham om avtalen.

Mats Zuccarello # Født 1. september 1987. # Tidligere klubber: Frisk Asker, MoDo, Connecticut Whale og Metallurg Magnitorgsk. # Ble den syvende nordmann i NHL med sin debut i 2010.

Han tror det fortsatt er en stund til det blir en konkret dialog mellom klubben og hans agent Craig D. Oster i Newport Sports Management, et anerkjent agentselskap for hockeystjerner.

Steve Valiquette rangerer Zuccarello som en av klubbens tre beste spillere. Han er visekaptein. Og han er kanskje klubbens mest populære spiller. Hver gang han har pucken eller i kjent stil lurer den fra en motspiller, ljomer det «Zuuuc» i Madison Square Garden.

Han har riktignok hatt bedre kamper enn mot Los Angeles Kings fredag kveld, men noterte seg for en ny assist helt på tampen, med en av sine varemerke-pasninger.

– Det var en deilig seier. Vi behøvde den, for vi har et tøft program fremover, sier Zuccarello på vei inn i dusjen, før de skal sette seg i bussen på vei til ny kamp: Borte mot Boston Bruins sent lørdag kveld norsk tid.

– Du er på topp av klubbens poengstatistikk. Føler du at du har du enda mer å gå på?

Rangers-tall # Mats Zuccarello har nå poeng i fem av de siste seks kampene mot Los Angeles Kings (tre scoringer, fire assists). # Rangers har nå vunnet åtte av sine 12 siste kamper (8-3-1). De har også vunnet 14 av sine siste 20 kamper og klatrer på tabellen etter en skuffende sesonginnledning. # Rangers har scoret minst tre mål i 19 av de siste 26 kampene. De har også scoret fire eller mer i 16 av disse oppgjørene. Rangers har også minst fire scoringer i 17 kamper denne sesongen, noe som er mest i NHL.

– Jeg føler at det har gått bra i det siste, etter at jeg startet sesongen dårlig. Nå får vi bare håpe det fortsetter sånn utover, svarer Zuccarello med et smil.

Steve Valiquette mener nordmannen er ekstremt god på å kamuflere hva han skal gjøre når han nærmer seg mål, og at det er derfor han er på topp av poengtabellen også denne sesongen.

– Zuccarello er en puck-distributør. Eller mer presist, en mål-distributør. Han gir lagkameratene mål. Han er veldig uegoistisk, men han er smart med måten han er det på. Samtidig skyter han mer enn folk tror. Det viser statistikken. Og det vet motstandernes keeper. Derfor er han en ekstra stor trussel – hele tiden, sier Valiquette.

I 100: Visekaptein Mats Zuccarello jubler etter Chris Kreiders fulltreffer i den første perioden - Kreiders 100. fulltreffer i NHL-karrieren. Foto: Bruce Bennett, AFP

Fredag hadde Zuccarello fem skudd på mål.

Mats Zuccarello har målpoeng i ni av de siste 12 kampene – fire mål og åtte assists. Han har 18 poeng de siste 20 kampene – fem mål og 13 assists.