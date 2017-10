Ekspert bekymret for Zuccarello og Rangers: – Skjønner ikke hvem han skal leke med

Hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm mener at New York Rangers og Mats Zuccarello mangler en storscorer før laget starter NHL-sesongen natt til fredag.

Klokken 01.05 norsk tid (Viasport) sesongåpner New York Rangers hjemme mot Colorado Avalanche. Før premieren er Dahlstrøm kritisk på Zucca og hans lagkameraters vegne.

– Jeg er mest bekymret for hvem han skal spille sammen med. Han har ingen utpregede lekekamerater. Mats er først og fremst en tilrettelegger. Han er av den lekne typen som vil at kameraten skal score, og jeg lurer på hvem den kameraten skal bli i Rangers, sier Dahlstrøm til VG.

Vil ha mer skudd

Borte fra forrige sesong er førstecenter Derek Stepan, mens Oscar Lindberg forsvant til Vegas gjennom expansion draft. Dermed er det opp til Mika Zibanejad, Filip Chytil, Rick Nash og Jimmy Vesey å score målene for New York Rangers i år.

Klubben har fortsatt god plass under lønnstaket, så det forventes at de henter inn en ny forward dersom laget sliter utover sesongen.

– Finner han kjemien med et par av de andre som kan ha en scoringsprosent på 20, så tror jeg Mats kommer til å sanke minst 60 poeng denne sesongen, sier Dahlstrøm.

De to siste sesongene har nordmannen stått for 59 og 61 målpoeng for blåtrøyene Totalt har Zuccarello satt 86 pucker i nettet på 383 kamper.

– Han kan begynne å skyte mer, mener Dahlstrøm, som ikke er overrasket over at den norske 30-åringen har fått en kapteinsrolle i laget.

Tror ikke Zucca blir hovedkaptein

– Profesjonell hockey er mye kynisme, og sjelden man tenker på særlig annet enn å sanke egne målpoeng. Men Mats har det store hjertet som er med på å løfte folk rundt seg. Sånn sett er jeg ikke overrasket etter at han har fått A-en, sier han.

– Tror du han på sikt kan bli kaptein?

– Jeg tror ikke det er noe han ønsker. Ikke er han særlig PR-kåt og taletrengt, og jeg tror det vil være deilig for ham å slippe å fronte alt mulig. Jeg tipper han er mer enn nok stolt av A-en, og nøyer seg med det.

Espen «Shampo» Knutsen, som selv var assistentkaptein i et års tid i Columbus Blue Jackets, er heller ikke overrasket over Zuccas nye rolle.

– Jeg er ikke overrasket ettersom Mats har vært lenge i klubben og produsert såpass bra. Han er en av de mest rutinerte spillerne, og en populær fyr. Det å være assistentkamptein innebærer ikke så veldig mye, men det er en tillitserklæring som viser at man har en bra status i klubben, sier han til VG.

«Shampo» er, i motsetning til Dahlstrøm, ikke nevneverdig bekymret for sesongens som kommer for Zuccas del.

– Rent sportslig forventer jeg at han fortsetter slik han har spilt de siste sesongene. Alt ligger til rette for at han skal fortsette den trenden, mener han.