Tommy Kristiansen senket serieleder Storhamar

(Sparta-Storhamar 4-1) Sparta vant prestisjeduellen mot Storhamar da de to beste lagene i ligaen møttes. Den hjemvendt sarpingen Tommy Kristiansen scoret to mål.

Dermed tettet Sparta luken i toppen av tabellen. Ni poeng skiller nå, og østfoldingene har én kamp mindre spilt enn et skadeutsatt Storhamar.

Tommy Kristiansen fikk seg en kraftig trykk i duell med Mikael Dokken i 1. periode og måtte forlate isen. Men han kom tilbake i 2. periode og noterte seg etter hvert for to scoringer.

Troy Rutkowski sendte Sparta i ledelsen tidlig i 2. periode, Tommy Kristiansen kriget inn 2-0 og så reduserte Martin Rønnild da han satte pucken mellom beina på Spartas gode målvakt Samuel Ward.

Men så avgjorde Tommy Kristiansen i praksis kampen med sitt 3-1 mål etter pasning fra Kyle Osterberg fem minutter ut i tredje periode.

Kapteinen Niklas Roest satte inn det siste målet i tomt Storhamar-bur mot slutten.

Tommy Kristiansen hadde fire suksessrike år i Stavanger Oilers og deretter et kort opphold i tysk hockey før han senhøstes kom til hjembyen Sarpsborg.

– Vinnerhodet hans er viktig for oss. Tommy er en vond spiller å møte, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen til VG.

– Det er ikke mange som har fysikken og hardheten hans, samtidig som han produserer mål. Han passer godt inn hos oss. Og det er bra å ha med en som har vunnet mye der han har vært.

Sparta-sjefen er ellers mest opptatt av «en kamp av gangen».

– Målet er å ha en god trening mandag, så har vi to tøffe kamper tirsdag og torsdag. Vi prater om at vi skal være best mulig i slutten av sesongen, og det blir vi ved å trene bra hver dag og forberede oss skikkelig, sier Nilsen, som har gjort det overraskende bra med Sarpsborg-laget denne sesongen.

Naboen Stjernen så lenge ut til å ha god kontroll på Vålerenga, og ledet 2-0 til det var igjen seks minutter av ordinær spilletid. Da sto Thomas Lindström frem og scoret to mål på 2 minutter og 16 sekunder. Bare 30 sekunder etter 2-2, satte Marcus Bryhnisveen inn 3-2 til hjemmelaget, men Vålerenga ga seg ikke og utlignet til 3-3 med minuttet igjen av kampen i overtall.

I overtidsperioden trakk østfoldingene det lengste strået etter at Joacim Sundelius satte inn den avgjørende scoringen.

Manglerud lå under 0-1 hjemme for Frisk Asker, men snudde 0-1 til 3-1 og tok med det si andre seier på rad. De ligger nå på 7.plass med 38 poeng, seks poeng bak Stavanger på 6.plass.

Lillehammer og Lørenskog fulgte hverandre tett gjennom de første to periodene, og det sto 3-3 etter halvspilt 2.periode. Derfra og ut var hjemmelaget overlegne - de scoret tre mål i løpet av de siste 25 minuttene og vant til slutt oppgjøret 6-4. Lillehammer innehar 3.plassen i Getligaen med 66 poeng, og dro med det fra Frisk Asker.

PS: Norges landslagskeeper Lars Haugen slapp inn fem mål, men gikk likevel av isen som vinner da Färjestad slo HV71 6-5 etter forlengning.

Resultater søndag:

Lillehammer – Lørenskog 6-4 (2-2, 2-1, 2-1).

Manglerud Star – Frisk Asker 3-1 (0-0, 1-1, 2-0).

Sparta – Storhamar 4-1 (0-0, 2-1, 2-0).

Stjernen – Vålerenga 4-3 e.f. (1-0, 0-0, 1-2, 1-0).