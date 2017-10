(Frisk Asker - Vålerenga 1-5) Frisk Asker-leiren raste etter at Martin Ylven sendte Alex Wall hodestups i vantet. Men Espen «Shampo» Knutsen tar VIF-spilleren i forsvar.

Vålerenga hadde få problemer med å nedsable Frisk Asker i Askerhallen. Men det var ikke resultatet som var den store snakkisen søndag kveld.

I 1. periode gikk VIFs Martin Lauman Ylven hardt i ryggen på Frisk Askers Alex Wall. Kanadieren fikk seg en skikkelig smell, og ble sendt til sykehuset med hjernerystelse og kutt i hodet.

– Det er en veldig, veldig skummel og stygg takling. Det er ikke sånn vi vil se på en ishockeybane. Det er livsfarlig når han fyker med hodet først inn i vantet, sier sportslig leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen, til VG.

Sportssjef og assisterende trener i Vålerenga, Espen «Shampo» Knutsen, har imidlertid en litt annen oppfattelse av situasjonen.

– For å være ærlig synes jeg Ylven er litt uheldig. Frisk-spilleren kommer litt inn i banen til Ylven når han kommer i stor fart. Det er ingen som vil se skader og sånt, men uhell skjer noen ganger også, sier 45-åringen.

Ylven: – Uheldig

Det inntrykket deler ikke Frisk Asker-leiren, som nå har klaget inn taklingen og fått beskjed om at saken skal opp for disiplinærutvalget.

– Vi mener at han kunne styrt unna den situasjonen der. Han er helt uforberedt og har ikke sjans til å forsvare seg. Det er attpåtil bakfra og i ryggen. Ylven burde visst bedre, sier Sørensen.

– Det var en stygg takling. For meg er det en soleklar takling i ryggen. Man må være strenge etter sånne hendelser for å få det bort, istemmer Frisk-trener Sune Bergman.

Vålerenga-spiller Martin Ylven har selv slitt med hodeskader, og etter sin syvende hjernerystelse fikk han beskjed om at han burde legge opp. 28-åringen avviser at han hadde vonde intensjoner da Wall gikk i vantet.

– Det er alltid trist når noen blir skadet. Jeg opplever det som et uhell. Jeg føler at jeg har stor fart og ikke mulighet til å unngå taklingen, sier Ylven.

Hockeyekspert: – Den er unødvendig hard

Ylven ble først sendt i garderoben med matchstraff, men dommerne gjorde senere om avgjørelsen til en liten disiplinærstraff.

– Etter regelboken var det direkte feil. Så vidt jeg kjenner reglene skal en takling i ryggen som medfører skade automatisk gi matchstraff, sier Frisk-trener Sune Bergman.

Det er ikke første gangen det smeller på isen i GET-ligaen denne sesongen. I slutten av september mente Sparta-trener Sjur Robert Nilsen at Patrick Thoresen burde blitt utestengt i to kamper for hodetaklingen mot Kristian Østby.

For en drøy uke siden stormet det etter Spencer Humphries' overfall på Anders Bastiansen. Stavanger Oilers-backen ble belønnet med tre kampers karantene.

Samtidig fikk Kodie Curran og Tallak Lyngset begge tre kamper etter slåsskampen i Storhamar og Vålerenga, mens Mario Lamoureux kun fikk én kamp etter å ha plantet albuen i ansiktet til Stjernens Jesper Nipe.

Hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm etterlyser nå en mer konsekvent linje i karantenesettingen.

– Det var to helt ulike situasjoner som ble straffet helt likt. Det må settes en standard hvor straffen matcher lovbruddet, sier Dahlstrøm.

Han forstår Vålerenga-leirens uttalelse om at Wall kommer inn i banen til Ylven, men mener likevel at 28-åringen bør utestenges.

– Den er unødvendig hard. Jeg kjøper ikke helt at det er umulig å unngå den taklingen. Det går an å ta noen vurderinger, og der er han helt nødt til å avbryte taklingen, sier TV 2s ishockeyekspert, og legger til:

– Vi får håpe at vi får færre situasjoner som dette. Det er ikke pent når han går inn i vantet med hodet først.