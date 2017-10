Norsk landslagsspiller frykter ny hjernerystelse - 24-åring tvunget til å legge opp

24 år gamle David Lillieström-Karlsson måtte legge skøytene på hylla etter nok en hjernerystelse. Norske Mattias Nørstebø (22) frykter ny skade av samme slag.

Etter nok en hjernerystelse og bare fem kamper ut i sitt første utenlandseventyr tok David Lillieström-Karlsson avgjørelsen. Han legger skøytene på hylla.

– Tøff avgjørelse

Nå snakker 24-åringen ut om sin skadeforfulgte karriere.

– Det var en veldig tøff avgjørelse å ta, men i ettertid er det egentlig et enkelt valg ettersom én hjernerystelse til kunne gjort meg til grønnsak, sier den tidligere ishockeyspilleren ifølge Expressen.

Lillieström-Karlsson er mest kjent for sin tid i AIK, men har også spilt for Huddinge IK, Kallinge/Ronneby IF, Östersunds IK og engelske Guilford Flames. Der ble det bare fem kamper. I den siste fikk han en stygg takling som gjorde at han revurderte karrieren og kom til at nok var nok.

– Det begynte bra i England, en rolig liga med mange folk på tribunen. Men når skaden kom, tenkte jeg at «nå må det være slutt». Jeg orker ikke gå gjennom dette igjen, sier Lillieström-Karlsson.

Fire hjernerystelser

Den norske landslagsspilleren Mattias Nørstebø vet hva Lillieström-Karlsson prater om. Frölunda-spilleren er ikke mer enn 22 år gammel, men har rukket å pådra seg fire hjernerystelser i løpet av karrieren.

– Jeg har fått to ganske harde hjernerystelser, men den siste var litt mildere, sier han i et intervju med svenske GP gjort for bare et par dager siden.

Nå er han kvitt smertene i hodet, men mannen med 17 landskamper for Norge frykter en ny smell.

– Får jeg én hjernerystelse til, må jeg begynne å tenke meg om. Kanskje jeg må spille på et annet vis, beskytte meg selv mer der ute. Jeg er jo ikke størst på isen, og de kommer fort, selv om det er rene taklinger, sier Nørstebø.

