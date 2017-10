Lillehammer tok over tabelltoppen

ASKERHALLEN(VG) (Frisk/Asker - Lillehammer 4-7) En toppopgjør som hadde underholdningsverdi til terningkast seks, endte med ny leder av GET-ligaen. Lillehammer vippet Frisk/Asker ned til andreplass.

Før ett minutt var spilt, tok hjemmelaget ledelsen 1-0 ved T. J. Foster. Han utnyttet en feil hos gjestene. Det ga vertene starten de ønsket, og de tok fullstendig kontroll på kampen i minuttene som fulgte. De kastet imidlertid bort en sjanse i overtall, og da Lillehammer ble fulltallige kom utligningen i stedet. David Morley kjempet inn pucken foran mål.



Og bortelaget gikk nært sagt rett i angrep igjen, og Joey Benik satte 2-1 bak Frisk/Askers keeper Nicklas Dahlberg. Et tungt minutt for Asker-laget som så ut til å ha greit tak på oppgjøret.

Derfra handlet det om Lillehammer. For 19-år gamle Jonas Medby banket scoring nummer tre i nettet i overtall, før Joey Benik kom seg inn foran mål og satte 4-1 etter en kontring.



Nektet å gi seg

Plutselig så det ut til å gå mot en grei Lillehammer-seier, men Frisk/Asker leder ikke tabellen uten grunn. Idet klokka slo for endt periode, smalt det i krysset bak Christoffer Bengtsberg i bortelagets mål. Oskar Nilsson hadde hamret løs, og scoringen ble tellende. Firsk/Asker fikk med seg ekstra motivasjon inn i garderoben, og kom ut igjen førende. Mario Lamoureux dro av «hele» Lillehammer og satte 3-4-reduseringen elegant i nettet.

Lillehammer har imidlertid ligaens beste pasninslegger. For Firsk/Asker skapte mange sjanser, men lyktes ikke i et overtall i to minutter. Da kom canadieren David Morley på isen. Han fikk pucken på en overgang, ventet, med det som så ut som all ro i verden, til landsmann Brett Cameron kom «tversover». Han scoret, og 5-3.



Dette var dagen for scoringer. For kun minuttet senere snek Mikkel Christansen inn 4-5 og for øvrig Frisk/Askers mål nummer 8000 i serie og sluttspill. Det var kamp igjen. Om noen noen gang hadde vært i tvil om at dette var over.

Nevnte Morley kunne vel tenkt seg det. Med mindre enn to minutter igjen av andre periode gjorde han 6-4 med litt hjelp fra en uheldig Ole Morten Furseth, som tok over som målvakt for hjemmelaget før periodestart.

I tredje periode førsøkte Frisk/Asker å legge trykk på gjestene men det hele endte med at Brett Cameron la 7-4 i åpent nett. Lillehammer er ny serieleder i GET-ligaen. Til stor jubel fra 300 tilreisende Lillehamringer.

Andre resultater fra lørdag: Vålerenga - Stavanger 2-1. Kongsvinger - Storhamar og Sparta - Manglerud Star. Lørenskog - Stjernen spilles søndag.