Hockeyforbundet bekymret: For mange stygge hendelser

Høsten i GET-ligaen har bydd på mer sportslig spenning enn på lenge, likevel er det de mindre hyggeligere hendelsene som har fått mest omtale siden seriestarten i september. Det liker ikke Norges ishockeyforbund.

– Det har vært for mange alvorlige situasjoner. Det er alle enige om. Vi har pratet om det senest i dag, og følger det opp, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide til VG.

Han er opptatt av at spillerne viser hverandre respekt ute på isen.

– Det er viktig at de som er på isen tar ansvar selv. Både spillerne og klubbene. Dette må man prate om i klubbene. Det må til en holdningsendring. Vi vil ikke tilbake til sånn det var for mange år siden.

Men det er altså i dag han må svare for hockeyens dårlige rykte. Et uønsket tema. For etter at Stavanger Oilers tok i vår sitt sjette NM-gull på rad og har totaldominert norsk hockey de siste sesongene, sliter rogalendingene denne sesongen.

Lillehammer, Frisk Asker, Storhamar og Sparta leder an i toppen av tabellen. Det er jevnt i flere kamper enn før, og mange lag kjemper om de øverste plassene.

Søndag møttes Lillehammer og Sparta til toppoppgjør hvor to offensivt sterke lag serverte en underholdende forstilling som gjestene fra Sarpsborg til slutt vant 6-5. Kampen endte imidlertid i «masseslagsmål» (se video).

Det er ikke første gang utenomsportslige hendelser overskygger resultatene.

VG har omtalt blant annet disse sakene av ikke-sportslig karakter denne høsten:

Og utenom eksemplene over har taklinger, slåssing og gruff vært et hett tema både i avis- og nettspaltene, og ikke minst i sosiale medier.

Senest i går var meldingen klar fra en bekymret hockeypappa på Twitter:

– Er det sånn at jeg ikke kan se GET-kamper med sønnen min lenger? Fight Ok, blind vold begynner å bli vanskelig å forsvare, skriver Alexander Jaksland etter å ha sett oppgjøret mellom Sparta og Lillehammer.

Beklaget for takling

Slåsskampen i OL-byen fra 1994 var ikke søndagens eneste hendelse. Da Stjernen slo Frisk Asker havnet sistnevnte lags Cato Cocozza i søkelyset da han taklet Stjernens Marcus Bryhnisveen i hodet.

Mandag brukte han Twitter til å svare for seg:



– Jeg valgte å legge meg langflat der. Jeg vil gjerne vise at jeg ønsker å ta tak selv. Jeg kan bare svare for meg, men etter å ha sett reaksjonene og sett hendelsen så fant jeg ut at jeg burde legge ut en melding, sier 33-åringen som lover å gjøre sitt for å «skjerpe» seg.

I løpet av høsten 2017 har taklinger mot hodet satt spillere på sidelinjen i uker og måneder med hjernerystelser og hodeskader. Det vil forbundet ha en slutt på.

– Hendelser som går på spillernes sikkerhet er spesielt utfordrende. Det har vært hendelser som ikke er i nærheten av det vi ønsker å se, sier Ottar Eide.

REAGERER: Generalsekretær i ishockeyforbundet, Ottar Eide (t.v) her sammen med landslagssjef Petter Thoresen, mener det har vært for mange alvorlige hendelser til nå i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Generalsekretæren sier lengre straffer og utestengelser til spillere er blitt vurdert, men håper i førsteomgang aktørene forstår hvilken reklame de gir idretten.

– Spillerne må skjønne alvoret. Vi opplever ikke at det er sånn her de vil ha det.

– Vi ønsker jo ikke at det skal bli sånn. Serien har så mange gode kamper, og underholdning nå som det er så jevnt. At disse hendelsene blir fokuset ofte er ikke bra, sier Frisk Askers Cocozza.



Cocozzas beklagelse ble fulgt av at Sparta-trener Sjur Robert Nilsen meldte klart ifra at oppførselen hans spillere viste etter kampen mot Lillehammer - er uakseptabel i deres klubb.

– Det var totalt unødvendig. Jeg sto og ropte fra spillerboksen at han skulle holde opp, og jeg vurderte å gå ut på isen for å stoppe det – men det skal man jo ikke gjøre (som trener), sa Sparta-sjefen til VG mandag.

Nå ser Eide i forbundet helst at det er det sportslige som står i fokus resten av sesongen.

- Det er mye bra som skjer i norsk hockey. Både i 1. Divisjon og i GET-ligaen er det jevne kamper. Så vi ser jo gjerne at det er slikt som får oppmerksomhet i media.