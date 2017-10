Hockeyfest i OL-byen - for første gang siden 1994

ASKER(VG) (Frisk Asker - Lillehammer 4-7) Sist Lillehammer vant Norgesmesterskapet i ishockey var en drøy måned etter OL rettet alles øyne mot byen. Nå, snart 24 år senere er det igjen blitt liv i idretten på Lillehammer.

Et verdenscup-arrangement i året, et Ungdoms-OL og diverse andre kortere tilstelniger preger bybildet i perioder, men tilhørigheten til den lokale idretten på Lillehammer har uteblitt.

For én uke siden rykket fotballaget ned til nivå fem i Norge. Noen dager senere er det glemt for de fleste. For byen er laget for å drive vinteridrett. Og nå snakker folket om ishockey på inn- og utpust.

– Det er stor interesse. Det snakkes ishockey overalt. Og det er moro. Vi har sett det på kampene og at det dukker opp flere og flere folk, sier Stein Tore Bakken. Og 32-åringen som er inne i sin 14. sesong på laget har vært med på langt verre tider enn dette.

Er dette den beste utgaven av Lillehammer du har spilt på?



– Ja, svarer han. Uten betenkningstid.



For hockeyfeberen har naturligvis sammenheng med sportslige resultater. Med solide 7-4 over daværende serieleder Frisk Asker på bortebane lørdag, tok Lillehammer over tabelltoppen og er best i Norge for første gang på lang tid.



– Jeg har ikke vært vant til å ligge der oppe, og vi vil jo gjerne være der, smiler Lillehamringen Bakken.

Da han snakket med VG hadde han nettopp kommet av isen etter å ha feiret med 250 tilreisende fra mjøsbyen. De fikk alle den starten på lørdagskvelden de hadde håpet på.



«Vi er på topp»- sang de kampen igjennom. Og det er de en kandidat til å være når det hele avgjøres i vår også.

Transatlantisk arbeidskraft

Denne sesongen gikk klubben ut med selvtillit etter en opptur forrige sesong. Laget gikk til semi-finale i sluttspillet, og ble slått ut av nettopp Frisk/Asker. I 2017 er Lillehammer Ishockeyklubb 60 år, og målet er hårete. De skal vinne Gudbrandsdalen og bli «hele dalens lag».

TAKKER FANSEN: Canadiske Brett Cameron er inne i sin andre sesong i klubben. Han synes mottakelsen han har fått fra byens befolkning er fantastisk. Foto: Frode Hansen , VG

Akkurat nå er frieriet ledet an av noen herlige hockeyspillere fra USA og Canada.

For David Morley, Brett Cameron, Stephan Vigier, Nick Dineen og Joey Benik er en fryd å se på for et øye som er glad i underholdende idrett. Til sammen har de stått for vanvittige 104 målpoeng på 16 kamper.

– Vi har en veldig god kjemi oss imellom. Vi spiller med selvtillit og det er moro, sier Brett Cameron, som scoret to mål lørdag ettermiddag og nå er han GET-ligaens beste poenplukker av mål og målgivende pasninger.

– Det er ingen tvil om at vi har de beste «import-spillerne», sier back Christian Fosse og snakker om spillerne som er hentet inn i ligaens regler på syv utlendinger per lag.

– De avgjør kampene for oss hver gang. De er prikken over i-en.

– Det er godt at de har blitt her over en periode. Da slipper vi å starte på nytt, sier Bakken som også er full av lovord om «importene». Han har vært vant til at spillerne blir en sesong og skiftes ut året etter. I år er det annerledes, for klubben mobiliserte sponsormidler og fansen samlet inn penger så de kunne beholde stjernene fra i fjor.



Som om ikke det var nok, snakker fansen allerede nå om å starte en innsamlingsaksjon for å beholde super-spillerne.

– Jeg kan ikke si nok gode ting om denne byen. Jeg elsker Lillehammer. Det er helt fantastisk her, sier en takknemlig Cameron fra Edmonton i Canada.

UNGUTTA FEIRER: Lillehammers yngste spillere får ros av veteranene. Lørdag kunne de juble over tabelltopp. For disse, en ny tilværelse. Fra venstre: Robin Andre Soudsky, Stein Andre Hagen. Christian Fosse, Martin Ellingsen, Thor Jørgen Torp Friestad, Jacob Lundell Noer (foran), Sondre Bjerke, Fredrik Dahl og Jonas Medby. Foto: Frode Hansen , VG

Best i vår

Med Stavanger Oilers i krise, to av to seire over Frisk/Asker og tabelltopp øyner Lillehammer at noe stort er i emning.

– Vi ser noe der fremme, men det er en lang vei dit, sier Cameron.

For trenerens del er det NM-sluttspillet i vår som er fokuset.

– Vi skal være best i mars. Så tar vi ett steg av gangen frem dit, sier lagets svenske sjef Mikael Kvarnström.

I 1994 kom tittelen sist til byen. Det også i NM-sluttspillet. Nå er både laget og byen innstilt på å gjøre et skikkelig forsøk på å ta tittelen tilbake.

– Det er stadig mer «hockeysnakk» rundt om her nå. Vi merker at det skjer ting, avslutter Kvarnström før han setter seg i bussen tilbake mot Gudbrandsdalen. Der venter en tilfreds by, som akkurat nå elsker laget sitt mer enn noen gang før.

PS: 18. november feirer klubben 60-årsjubileum ved å blåse liv i Håkons Hall igjen. Ishockeyhallen fra OL rommer nærmere 9000 tilskuere og klubben opplyser at de har solgt 70 prosent av billettene til kampen mot mjøsrival Storhamar.