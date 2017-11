OLYMPIAPARKEN(VG) Lørdag blir OL-hallen fra 1994 «gjenfødt» i toppoppgjøret mellom mjøsrivalene Lillehammer og Storhamar. Kanskje blir de byttet ut med New York Rangers i fremtiden.

– Det er det som er drømmen, erkjenner prosjektleder for lørdagens begivenhet i Håkons hall, Kjell Stenberg overfor VG.

Han har nok å henge fingrene i med kun timer igjen til hans klubb Lillehammer tar imot serieleder Storhamar til hockeyfest foran nesten 10.000 tilskuere.

KLAR FOR FEST: Kun vantreklamen prydet med OL-ringene fra 1994 skal skiftes ut før Lillehammer og Storhamar kan entre isen lørdag kveld. Foto: Vegard Aulstad , VG

– Nå er det nært utsolgt. Her blir tilskuerantallet 9.700. Og naturligvis vil det være mange personer i sving utenom dette, så 10.000 kommer innenfor portene, sier Stenberg.

Det knuser den tidligere norgesrekorden på 7 405 fra Hamar OL-Amfi og Storhamar mot Vålerenga i 2004.

Det er første gang på 18 år at det spilles ishockeykamp i Håkons hall.

Utsolgt og 9200 tilskuere er solid rekord for en innendørs-kamp i den norske eliteserien.

NHL i tankene

Håkons hall-prosjektet er sparket igang grunnet Lillehammer Ishockeyklubbs 60-årsjubileum. Men med en ambisjon om å kunne ha én uke med is i arenaen hvert år.

– Det er planen at barn- og ungdom skal få oppleve det hvert år, og at det hele avsluttes med en storkamp.

– Storkamp ja? Det var 13.000 som så NHL i Stockholm denne måneden, er det mulig å få en sånn kamp hit?

– Tanken har slått oss, sier Stenberg, som gjerne skulle sett Mats Zuccarello spille for sitt New York Rangers her i Norge.

– Hallen står der, og vi vet allerede ved denne kampen at det er nasjonal interesse for å se ishockey i Håkons hall. Men det ligger ingen konkrete planer foreløpig.

Kamp om seriegull

Storhamar leder Getligaen med 47 poeng etter 20 kamper, det er fem poeng ned til vertene Lillehammer på tredjeplass.

– Det legger jo ingen demper på dagen at det er en toppkamp, sier Stenberg.

Begge lagene har ligget i toppen hele sesongen. Og Lillehammer var senest for tre uker siden det beste laget i serien.

De hadde kun gått poengløse av isen i én kamp. Så kom det et hjemmetap for Sparta, før en landslagspause etterfulgt av tap for Manglerud Star og Stjernen har ført til en tung sportslig inngang til denne kampen.

KLARE: Trener Mikael Kvarnström i midten forsikrer om at Lillehammer er innstilt på seier, tross den svake formutviklingen i spillet. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi gjorde ingen god kamp mot Manglerud, likevel skapte vi klart flest sjanser. Mot Stjernen var vi bedre, og normalt hadde vi gjort mål i power play, men vi fikk det ikke helt til, sier trener Mikael Kvarnström til VG idet han har hatt en is-økt med laget i den «nye» hallen.

– Tenkte dere mye på lørdagen denne uka?

– Kan hende morgendagen har vært i bakhodet. Hvor mange billetter som er solgt, og litt annet «kaos». Vi har forøkt å holde det nede.

– Det er et revansjesugent lag som jeg vet vi får se en god kamp av mot Storhamar, avslutter han.