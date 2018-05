RIDDERHELTENE: Stjernekeeper Marc-Adnre Fleury (t.v.) og Deryk Engelland feirer nattens 6–4-seier mot Washington Capitals hjemme i T-Mobile Arena i Las Vegas. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vegas Golden Knights-helten spilte i Rosenborg: – «The American Dream» fra bunnen av

Publisert: 30.05.18 21:34 Oppdatert: 30.05.18 22:06

ISHOCKEY 2018-05-30T19:34:49Z

Han har en fortid i norsk ishockey. Nå er Deryk Engelland (36) nøkkelspiller for sensasjonslaget Vegas Golden Knights , som allerede har satt NHL på hodet.

– Det var ikke så mange tilbud til en fyr som meg i andre ligaer, jeg måtte bare ta det. Kona og jeg tok beslutningen. Jeg vet ikke om det var riktig eller galt, men vi reiste. Det var en fin erfaring, sa Engelland til Beaver Coutny Times i 2013.

Han snakker om de tre månedene han var i Trondheim for å spille hockey. Det var under NHL -streiken i 2012, at den aldrende, knallharde backen og slåsskjempen Deryk Engelland havnet i lille Rosenborg Ishockeyklubb – uten at det resulterte i noen sportslig revolusjon.

Fem år senere er den kanadiske 36-åringen blitt et sterkt symbol for en av idrettshistoriens aller største overraskelser. I sin første NHL-sesong har Vegas Golden Knights kommet seg helt til Stanley Cup-finalen, og i den første kampen ble det seier 6–4 mot Washington Capitals.

Engelland markerte seg med to målgivende pasninger. Både på og utenfor isen er han blitt en folkehelt i Las Vegas der hockeyfeberen koker.

– Det er rett og slett herlig, og «The American Dream» fra bunnen av. Han er et ekstremt godt eksempel på en som virkelig har jobbet seg opp, sier Stein Yttereng til VG.

«Ferie» i Norge

Han var sportslig leder i Rosenborg Ishockeyklubb da Engelland signerte en korttidskontrakt i oktober 2012. Backen fra Pittsburgh Penguins var mer kjent for antall utvisninger enn finspill, og var ikke i nærheten av å ha det samme talentet som Jack Skille som også var i Rosenborg på «utlån» fra Florida Panthers. Skille ble Stanley Cup-mester med Chicago Blackhawks i 2010, og nå har Engelland muligheten til å oppnå det samme.

– Jeg må være ærlig å si at det ikke akkurat så ut som om han skulle bli mester da han spilte i Rosenborg. Men samtidig var det vel som en ferie å regne å spille i Norge for de gutta der. Han var tross alt en stabil og god back, mimrer tidligere lagkamerat Inge Stokvik når VG spør ham om tiden med Engelland.

Men det er nok først og fremst personligheten og lederegenskapene som har sørget for at Engelland har fått en fantastisk opptur på sine eldre dager.

– Han var en veldig lojal og fin fyr å ha i garderoben. Det var ikke noe «her kommer jeg» og stjernenykker. Det overrasker meg ikke at han er visekaptein for han var en spiller det var lite tull med. Det var noen av de andre NHL-gutta som fant på mye sprell utenfor banen, forteller Stokvik.

Engelland vokste opp i Canada, og spilte flere sesonger for juniorlaget Moose Jaw Warriors i Western Hockey League. Han ble draftet av NHL-laget New Jersey Devils i 2000, men spilte aldri for laget. Profesjonell ble han ikke før i 2003 for Las Vegas Wranglers og Lowell Lock Monsters – klubber utenfor NHL-systemet.

Men da hadde han møtt sin nåværende kone Melissa, som var bosatt i Las Vegas, og hun jobbet ekstra slik at paret tjente nok penger til å kunne dyrke drømmen om en stor hockeykarriere.

Satset «alt»

– Han fortalte at hun bidro til å få inn ekstra penger slik at han kunne leie seg et apparat til å trene teknikk og få frem det beste. Sett i ettertid var nok det veldig lurt både karrieremessig og økonomisk, sier Yttereng.

27 år gammel fikk Engelland sin første NHL-kontrakt, og spilte ni kamper for Pittsburgh Penguins i sin første sesong. Han spilte seg etter hvert til fast plass og signerte en treårskontrakt verdt fire-fem millioner kroner i året.

Han fikk langt bedre betingelser i Calgary Flames, og spilte tre sesonger der med en totalt grunnlønn på 70 millioner kroner. Sportslig gikk det helt greit med sluttspill i 2014/15-sesongen, og i fjor. Så kom telefonen fra Golden Knight-sjefene, og Engelland fikk oppfylt drømmen om å spille i «hjembyen» Las Vegas der kona og sønnene har bodd de siste årene.

Nå har altså Vegas Golden Knights tatt ledelsen 1–0 i best av syv kamper, og dersom klubben skulle vinne Stanley Cup-trofeet i sin første sesong vil det være en bragd som mangler sidestykke i verdens tøffeste hockeyliga.

– Det hadde vært morsomt for Deryk, og jeg unner ham det virkelig, sier Yttereng mens Stokvik er litt mer tilbakeholden.

– Jeg er egentlig Capitals-fan, så jeg håper jo at de vinner til slutt. Det blir veldig spennende å se kampene når det virkelig drar seg til, sier Stokvik som i dag spiller for Nidaros på nivå to.