STREIKETRUET: Ishockeyspillere med proffkontrakter i Norge krever at minstelønnen heves fra 1000 til 4000 kroner per måned. Bildet er fra Get-ligakampen Vålerenga-Sparta for to uker siden. Foto: Helge Mikalsen

– Reell fare for hockey-streik om to uker

ISHOCKEY 2018-10-31T12:46:09Z

Partene i minstelønn-konflikten i ishockey, håndball og fotball skal møtes hos Riksmekleren 12. november. Blir de ikke enige går det mot streik dagen etter.

NTB

Øystein Jarlsbo

Publisert: 31.10.18 13:46 Oppdatert: 31.10.18 14:51

– Ingen ønsker at dette skal gå til streik. Men så langt som det er gått nå, er det en reell fare for streik, sier Jesper Hoel til VG.

Den mangeårige toppseriespilleren i ishockey er kaptein for Get-ligalaget Manglerud Star og styremedlem i spilleforeningen NISO. Han bekrefter at partene står langt fra hverandre. De organiserte spillerne, som det er færre av i håndball sammenlignet med fotball og ishockey, ønsker en minstelønn på 4000 kroner per måned.

Omfanget av en streik vil dermed bli mindre i håndballen.

Dagens minstekrav er 1000 kroner for spillere med proffkontrakter.

– Vi ønsker en minstelønn på nivå med det de har i kvinnefotballen, som vi mener er helt rimelig. Mitt inntrykk er at klubbene ved NHO Idett/Abelia ikke ønsker å tvinge dette på klubbene ved en tariffavtale, forklarer Jesper Hoel overfor VG.

Dermed har saken havnet på Riksmeklerens bord.

– Meklingen er berammet 12. november. Forhandlingene gjelder fotball, håndball og ishockey. I teorien kan alle som er omfattet bli tatt ut i streik hvis vi ikke kommer til løsning, sier NISO-leder Joachim Walltin til NTB.

En streik blant norske ishockeyspillere vil være den første noensinne.

– Gjennom en proffkontrakt eier klubbene rettighetene til spilleren. Da bør de også betale noe for det. Alternativet er en amatørkontrakt der spillerne står fritt, sier Manglerud Stars kaptein Jesper Hoel, som tidligere har spilt for Get-ligaklubbene Vålerenga og Sparta.

På spørsmål om hvor mange spillere i toppserien i ishockey som kun mottar minstelønn på 1000 kroner per måned, svarer han at det ikke er mange. Kravet fra spillerne og NISO utgjør med andre ord en svært liten del av Get-ligaklubbenes millionbudsjetter.

– Min oppfatning er at klubbene ikke ser det som noe stort problem, sier han om en eventuell minstelønn-økning fra 1000 til 4000 kroner.

Jesper Hoel understreker at spillerne gjennom NISO har stilt flere krav til arbeidsgiveren, det vil si klubbene, i forbindelse med forhandlingene. Han skjønner godt at minstelønn-kravet har fått størst oppmerksomhet, men mener at andre krav er viktigere.

– Det viktigste er at klubbene må være med og opprette et fond sammen med NISO, som skal brukes til å yte spillerne profesjonell hjelp når det gjelder mental helse og karriereveiledning. Mange har ikke en anelse om hva de skal gjøre etter karrieren, mener Jesper Hoel som selv er inspektør ved en barneskole.