Norges førstekeeper Lars Haugen (31) er fortsatt på jakt etter en klubb å spille for kommende sesong. Etter syv sesonger i Hviterussland og Sverige ønsker han seg til et annet sted i Europa. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Norges landslagskeeper: Kan starte sesongen som klubbløs

Publisert: 29.06.18 16:23

Ishockeylandslagets mangeårige førstekeeper Lars Haugen (31) risikerer å være uten en klubb å spille for når sesongoppkjøringen starter etter sommerferien om noen uker.

– Jeg tror og håper det skjer noe i løpet av én uke, maks to. Hvis ikke kan jeg være «free agent» (klubbløs) når sesongen starter, bekrefter Lars Haugen overfor VG.

Lars Haugen fikk sitt gjennombrudd internasjonalt da han reddet Norge til kvartfinale i VM for syv år siden. Siden har han vært tidligere landslagssjef Roy Johansen (58) og nåværende landslagssjef Petter Thoresens (56) førstevalg, samtidig som han har spilt for klubber i utlandet: Fire sesonger for Dinamo Minsk i den Russland-baserte ligaen KHL, de tre siste for Karlstad-klubben Färjestad i den svenske toppserien SHL.

– Jeg sikter på det sted i Europa. Men Sverige og Russland er ikke aktuelt. Jeg vil prøve noe nytt. Det må imidlertid passe for hele familien, sier Lars Haugen som er gift og har ett barn.

På spørsmål om spill for en klubb i den norske Getligaen er et alternativ, svarer han «ikke i år».

Han forteller at han var i kontakt med tre europeiske klubber før VM i mai. Men alle rykket ned en divisjon i løpet av en periode på to uker, og dermed var de uaktuelle.

– Jeg er mest sugen på å dra til et sted hvor vi kan trives som familie og der jeg har sjansen til å vinne noe. Hvis jeg skulle gått for pengene, ville jeg jobbet hardt for å komme meg til Russland. Men det passer ikke nå av hensyn til barnet vårt, sier Lars Haugen.

Han har aldri tidligere opplevd å vente så lenge som nå før en klubbkontrakt har vært i boks. Det lengste har vært 17. mai. Det skjedde to ganger med Dinamo Minsk. Nå er han med andre ord halvannen måned på overtid.

– Er årsaken at du er kresen, eller at du har få tilbud?

– En kombinasjon. Det er få plasser i keepermarkedet. Og jeg vil bort fra der jeg har vært. Det ville vært lettere om jeg var 24 år gammel og fri og frank. Nå må flere ting klaffe, svarer Lars Haugen.

Hans mangeårige landslagskollega og kamerat Martin Røymark (31) er også for øyeblikket klubbløs. Løperspilleren fra Manglerud har de siste ni sesongene spilt for klubber i Sverige (åtte sesonger) og Finland (1).