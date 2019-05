TØFFE TAK: Mats Zuccarello i duell med St. Louis Blues Robert Thomas. Foto: Jerome Miron / X02835

Nye målpoeng for Zuccarello i Dallas-seier

(Dallas Stars – St. Louis Blues 4–2) I ny rekke fortsatte Mats Zuccarello å skinne for Dallas Stars i NHL-sluttspillet.

Zuccarello har stort sett blitt sett på rekke med Roope Hintz og Miro Heiskanen, men i den fjerde kvartfinalekampen mot St. Louis spilte han med Jason Dickinson og poengkongen Tyler Seguin.

Det skulle vise seg å være et godt trekk fra trener Jim Montgomery.

Først utlignet Zuccarellos rekke på en retur etter et skudd fra nordmannen, deretter økte samme rekke til 3–1 midtveis i den andre periode – også det etter forarbeid fra Zuccarello.

Dermed står han med ni målpoeng på ti kamper i sluttspillet. Kun ni spillere har flere målpoeng enn nordmannen.

Havnet bakpå

Dallas startet kampen best, men det var gjestene fra St. Louis som scoret først.

Vladimir Tarasenko fikk rom og tid i overtall, og lot seg ikke be to ganger. Han endte dermed Dallas’ gode rekke med 12 undertallsperioder uten baklengs mot St. Louis.

Dallas slo riktignok bare minutter senere. Zuccarello avsluttet fra distanse, returen endte opp hos Tyler Seguin, han fant Jason Dickinson som fikk en enkel oppgave med å utligne.

Like før den første periode var over sendte Jason Spezza Dallas i føringen i overtall.

Utlignet

I den andre perioden økte Dallas til 3–1 og 4–1, før lagene gikk i garderoben.

Robert Thomas reduserte i den tredje perioden, men Dallas holdt unna. Dermed står det 2–2 i kvartfinaleserien, som avgjøres i best av syv kamper. Femte kamp spilles i St. Louis natt til lørdag.

I de øvrige kvartfinalene leder Carolina Hurricanes 3–0 over New York Islanders, Boston Bruins leder 2–1 over Columbus Blue Jackets og San Jose Sharks 2–1 over Colorado Avalanche.

Publisert: 02.05.19 kl. 06:17