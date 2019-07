KAN BLI DEN NESTE: Mathias Emilio Pettersen (19) i kamp under sesongavslutningen for Denver Pioneers i mars i år. Foto: Russell Hons / CALSP

Emilio (19) får spesialtrening i NHL-klubben: Opp 7 kilo på ett år

Mathias Emilio Pettersen (19) kan bli Norges niende NHL-spiller gjennom tidende. Etter forrige ukes treningsleir ble han igjen i Canada for å få spesialtrening av Calgary Flames, som har «førsteretten» på unggutten fra Oslo-drabantbyen Manglerud.

Det forteller Mathias Emilio Pettersens far, Flemming Pettersen (45), til VG.

– Han skal bli igjen til torsdag (i dag) for å jobbe individuelt med klubbens spesialtrenere. Det er fysisk trening og «power skating». Han kom inn litt tidligere, og han blir litt lengre, sier Flemming Pettersen.

Calgary Flames valgte Mathias Emilio Pettersen i NHLs såkalte draft i fjor. Da deltok han også på klubbens treningsleir for deres utvalgte talenter, kalt «Development Camp» - utviklings-leir.

– Jeg har mer erfaring sammenlignet med i fjor. Jeg vil vise at jeg er bedre enn da, uttalte Mathias Emilio Pettersen - «Emilio» i Canada og USA, «Mathias» i Norge - i et videointervju publisert på Calgary Flames nettside i forrige uke.

Fra sommeren 2018 til den fem dager lange utviklings-leiren 2019 har han ifølge faren økt kroppsvekten med syv kilo, til rundt 82 kilo. Interessen for nordmannen har også økt betraktelig etter siste sesongs suksess i universitetslaget til Denver, og i forbindelse med hans andre treningsopphold i regi av Calgary Flames.

30 målpoeng på 40 kamper Mathias Emilio Petterssen (19) Født: 3. april 2000 Høyde/vekt: 179 cm/82 kilo Draftet: 2018 av Calgary Flames, nummer 167 totalt i sjette runde Opprinnelig fra Manglerud og klubblaget Manglerud Star. Dro til USA allerede som 14-åring i 2013, der hans spilte U16-hockey. Sesongen 2016/17 spilte han for Omaha Lancers i USHL, sesongen etter for Muskegon Lumberjacks i samme liga. Siste sesong spilte han for University of Denver i NCAA: 6 mål og 24 målgivende pasninger etter 40 kamper. Scoret tre mål og la tre målgivende pasninger i løpet av fire kamper for Norge i U20-VM. Vis mer vg-expand-down

– De har fulgt ham opp veldig, veldig tett, forteller Flemming Pettersen og refererer blant annet til et møte Mathias Emilio Pettersen hadde med Calgary Flames general manager Brad Treliving og sjeftrener Bill Peters for noen dager siden.

Planen er at han også neste sesong skal spille for University of Denver i collegeligaen NCAA. Calgary Flames har førsteretten på ham til 2022. Etter det kan en av de 30 andre NHL-klubbene eventuelt kontraktfeste ham. Nå snakkes det imidlertid om at Flames allerede neste år kan komme til å tilby Mathias Emilio Pettersen NHL-kontrakt.

– Jeg vil vise at jeg er villig til å gjøre det som kreves, sier Mathias Emilio Pettersen med referanse til at han etter invitasjon fra toppledelsen i Calgary Flames var på plass og så klubben i NHL-sluttspillet om Stanley Cup.

Det er uansett liten tvil om at treneren hans i Denver Pioneers, som det tradisjon- og seiers-rike universitetslaget heter, mener Emilio Pettersen er moden for større utfordringer. I et intervju publisert på NHL.com 4. juli - med tittelen «The total package» (full pakke/har alt) nærmest omfavner David Carle (29) nordmannen med superlativ-rike uttalelser.

– Det er ikke en eneste bortkastet dag, en bortkastet time eller øyeblikk i Emilio Pettersens kropp. Dette er en super-super konkurranseinnrettet gutt. Vi er virkelig fornøyd med hvordan han har vokst som spiller og hvordan han har «bygd på» grunnlaget han har fått på plass, sier David Carle.

Han tok over som sjeftrener for Denver-universitets ishockeylag etter Jim Montgomery (50), som foran siste sesong ble sjeftrener for NHL-klubben Dallas Stars - og som kjent etter hvert for Mats Zuccarello.

– Det er ingen grunn til å tro at han vil bli mindre betydningsfull kommende år, tilføyer David Carle.

Mathias Emilio Pettersen var uheldig på tampen av siste sesong. Han brakk håndleddet. Det har ifølge faren plaget ham inntil ganske nylig. Sønnen forteller at den (armen) nå «er tilbake der den bør være» etter at han og legen i Denver har jobbet godt sammen i forbindelse med rehabiliteringen.

Ps! Etter spesialtreningen med Calgary Flames, drar Mathias Emilo Pettersen på en uke lang ferietur til New York City - før han kommer til Norge for å besøke familien og kompisene i hjemlandet.

Publisert: 11.07.19 kl. 12:01