Storhamars nye trener: Corona-krisen forsterker utryggheten

Storhamars nye trener, Anders Gjøse (35), vedgår at coronakrisen gjør jobben hans enda mer utrygg, men vil i motsetning til sin kollega Rene Hansen (47) i Fredrikstad-klubben Stjernen ikke gå tilbake til sin trygge arbeidsplass i skolen.

– Det er langt fra sikkert å være trener på toppnivå, og det blir forsterket med corona. Det er ikke trygt, men det er denne veien jeg vil gå, sier han.

Storhamar sa opp avtalene med sine finske trenere Miikka Elomo og Petteri Nummelin for to uker siden, ett år før kontraktstidens utløp. Omtrent samtidig tok Hamar-klubben kontakt med Anders Gjøse, ifølge den nå tidligere assisterende treneren til Sarpsborg-klubben Sparta – der tidligere Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen (52) nettopp forlenget sin avtale som sjeftrener med to år.

Anders Gjøses «to pluss to-års kontrakt» gjelder fra 1. mai. Samboeren hans, landslagsspiller Tina Scott (29), ble nylig ansatt som markeds- og media-ansvarlig i Sparta. Hun og familien blir boende i Sarpsborg mens Gjøse flytter til Hamar.

Anders Gjøse er født i Stavanger, der moren har vært ansatt i Stavanger Oilers i mange år. Han har blant annet spilt for Oilers og Lillehammer i toppserien og var ansatt ved Norges toppidrettsgymnas NTG i fire år før han for to år siden flyttet til Sarpsborg.

For et drøyt år siden lot han seg intervjue av lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad om sitt tidligere alkoholproblem. Han sier at det kom i stand ved en tilfeldighet etter at han hadde «skrevet noe om det» på Facebook i forbindelse med «Bell Let’s Talk»-dagen, en kanadisk kampanje rettet mot mental helse.

På spørsmål om dette er blitt tatt opp av Storhamar i forbindelse med kontraktinngåelsen, svarer han nei. Han tilføyer imidlertid at han «vet de har sjekket».

– Det er ikke hyggelig at det blir rippet opp i. Men jeg har forståelse for at det blir stilt spørsmål om det. Jeg har ikke rørt alkohol på to år, og jeg klarer meg veldig fint uten å drikke, sier han til VG.

På spørsmål om han tror Get-ligaen vil starte som normalt, det vil si i midten av september, svarer han at det er vanskelig å si. Men han tror det vil bli en eller annen form for aktivitet, om enn ikke på normalt vis og til normal tid.

Rene Hansen gjorde suksess som sjeftrener for Stjernen siste sesong, men meddelte at han ikke ville fortsette og gikk tilbake til jobben som naturfag, historie og ishockeylærer ved Wang toppidretts i Fredrikstad etter å ha blitt permittert i Fredrikstad-klubben.

Konfrontert med at hans trenerkollega Rene Hansen (47) valgte det trygge foran det utrygge da Get-ligasesongen 2019/20 ble corona-avlyst før sluttspillet i mars, sier Anders Gjøse at han hadde hatt muligheten til å gå tilbake til Norges toppidrettsgymnas - men at det ikke var aktuelt for hans del.

– Jeg hadde en avtale om å fortsette, og var innstilt på det. Hvis jeg var 32, ikke 47 år gammel, ville jeg nok blitt om bord. Men som familiefar med tre barn og hus-lån, valgte jeg det som er mer økonomisk sikkert sammenlignet med det å være trener i Get-ligaen, sier Rene Hansen.

Han tror flere enn ham er i samme situasjon og teller på knappene.

– Det er utrolig trist. Det var et tøft valg. Men til syvende og sist er man nødt til å se hva som står på middagsbordet, sier tidligere landslagsback Rene Hansen.

