KLAR FOR AVGJØRENDE KAMP: Boston Bruins’ kaptein Zdeno Chára (42) under oppvarming foran finalekamp fem i best av syv-serien for tre dager siden. Det er backkjempen også til den kamp seks natt til mandag norsk tid. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NHL-finalen: Brukket kjeve stopper ikke ishockey-kjempen Chára

Zdeno Chára (42) er ikke i stand til å åpne munnen på grunn av et sannsynlig kjevebrudd, men backkjempen vet hva det er snakk om før han leder sitt lag inn på isen natt til mandag.

Hans Boston Bruins må stoppe St. Louis Blues i den sjette finalekampen om Stanley Cup.

– Det er ingen begrensninger. Jeg er klar for å spille, uttalte Boston Bruins-kapteinen fra podiet under klubbens siste pressekonferanse foran kampen som starter klokken 02.00 norsk tid i St. Louis.

Hjemmelaget leder 3–2 i best av syv-serien. Med seier nummer fire, kan St. Louis Blues feire klubbens første triumf i NHL-sluttspillet og løfte trofeet Stanley Cup foran elleville fans i Enterprise Center.

Ingen klubb i verdens beste ishockeyliga har ventet lenger på at det vil skje enn St. Louis Blues, som så dagens lys for 52 år siden (sesongen 1967/68) - og ifølge nhl.com har spilt 389 sluttspillkamper siden det.

Norsk trener i Boston Bruins Boston Bruins (etablert 1924) er en av de seks opprinnelige klubbene i NHL: Boston, New York Rangers, Chicago Blackhawks, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs og Detroit Red Wings. Boston Bruins har vunnet Stanley Cup seks ganger, siste gang sesongen 2010/11 - med Zdeno Chára som kaptein. Kim Brandvold (37), som spilte for Manglerud Star og Norges juniorlandslag før han flyttet til USA for 17 år siden, er skøyteteknikk-trener for Boston Bruins. Zdeno Chára er den høyeste spilleren som noen gang har spilt i NHL. Han er 206 centimeter høy. Chára spilte en sesong (2004/05) sammen med Norges mangeårige landslagsback og nåværende Vålerenga-back Mats Trygg (43) i svenske Färjestad. Chára spilte sitt første VM for Slovakia i 1999 og sine første NHL-kamper for New York Islanders sesongen 1997/98. Vis mer vg-expand-down

Zdeno Chára, som debuterte i NHL for 22 år siden og ledet Boston til Stanley Cup-seier for åtte år siden, er mildt sagt innstilt på at det ikke skal skje - slik at han kan få sjansen til å heve den voldsomme pokalen på hjemmebane i Boston natt til torsdag norsk tid.

I den fjerde finalekampen (4–2 til St. Louis) ble han truffet av pucken i ansiktet, etter et skudd fra St. Louis Blues’ Brayden Schenn. Slovaken, som er tidenes høyeste NHL-spiller med sine 206 centimeter på strømpelesten og veier rundt 110 kilo, gikk ned for telling. Etter hvert tok han seg inn i garderoben, for så å returnere og følge resten av oppgjøret fra til spillerbenken.

BLOD PÅ ISEN: Zdeno Chára (42) pådro seg etter alt å dømme et brudd i kjeven da han ble truffet av pucken i kamp fire i NHL-finalen for seks dager siden. Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tre dager senere var han imidlertid klar for kamp fem (2–1 til St. Louis), som han spilte iført en spesiallaget ansiktsbeskyttelse. Etter kampen stilte han opp til intervjuer. På spørsmål fra media skrev han svarene sin på et stykke papir. I går tok han plass foran pressen og bak mikrofonene, sammen med Bostons finske keeper Tuukka Rask.

Han lot være å svare på spørsmål om kjeven. Men at den er brukket, er en slags offentlig kjent hemmelighet. Chára avga sitt lengste (muntlige) svar - uten å åpne munnen - da han fikk spørsmål om «forskjellen» når det gjelder forberedelsene til en «eliminasjons-kamp».

– Vi tar alle del i snakkingen for å være sikre på at vi er der vi skal være. Det gjelder å ha den rette mentale innstillingen foran kampen. Jeg tror ikke det avhenger av en spesiell spiller. (...) Forberedelsene er slik de pleier å være, svarte Chára blant annet.

Tuukka Rask, sittende til venstre for sin kaptein, fulgte opp etter Cháras «det er ingen begrensninger»:

– Han er vår leder. Han er den tøffeste typen der ute. Han dropper ikke kamper, så sant det ikke er umulig å spille, sier Rask.

Bostons trener Bruce Cassidy innrømmer at Cháras skade er «litt mer alvorlig», men understreker at det å spille med skade er en del av kampen om å vinne Stanley Cup-finalen. Cassidy røpet at kapteinen hans ikke hadde kunnet spise noe særlig siden det åpenbare kjevebruddet for seks dager siden. Chára la på sin side vekt på at det ikke er så mye å snakke om.

– Jeg prøver alltid å spise så mye jeg kan og holde næring- og væskeinntak oppe, sier Zdeno Chára - uten å bevege leppene og kjevene.

Ps! St. Louis Blues russiske stjernespiller Vladimir Tarasenko ble far for tredje gang lørdag da hans kone Jana fødte parets tredje sønn. Han publiserte et bilde av familielykken på Instagram, fikk fri fra treningen lørdag - men er klar for å spille kamp seks.

Publisert: 09.06.19 kl. 20:06