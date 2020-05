ANDRE TIDER: Tidligere NHL-spiller Espen «Shampo» Knutsen kunne slå an en prat med Mats Zuccarello da Norges eneste aktive NHL-spiller trente med Vålerenga i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Shampo» om corona-strategien: – Vi er forsiktige

Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen (48) skulle endelig flytte inn i prangende Nye Jordal med et topplag til seriestarten i ishockey kommende høst – men så kom corona-krisen.

Nå nettopp

– Jordal er i rute og ser veldig fin ut. Men nå ser verden annerledes ut. Vi er forsiktige. Sponsormarkedet er usikkert, og jeg håper det blir folk der, svarer Espen «Shampo» Knutsen med tanke på smittevernregler og tilskuere i Nye Jordal – og Vålerengas strategi fire måneder før Get-ligaen normalt sett starter.

Gamle Jordal Amfi ble revet for over tre år siden. Nye Jordal – Vålerengas nye hjemmebane – skulle opprinnelig stå klar til bruk høsten 2018. Åpningsdatoen for arenaen, som opprinnelig skulle ha kostet Oslo kommune drøyt 600 millioner kroner, ble først utsatt ett år – for så å bli utsatt enda ett år.

les også Shampos Vålerenga-drøm: Vil lage NHL-stemning

I mellomtiden har Espen Knutsens Vålerenga overlevd ved hjelp av «rike onkler» og med bortgjemte Furuset Forum som hjemmebane, før Nye Jordal skulle sørge for publikumseksplosjon, kraftig inntektsøkning og et topplag.

les også Vålerenga Hockey reddes av tre rike onkler

Så ble det corona-bråstopp, med avlyst sluttspill og permitterte spillere som umiddelbar konsekvens.

– Vi har veldig fokus på økonomi. Ungguttene er førsteprioritet, og så er vi på jakt etter en norsk back, sier Espen Knutsen.

les også Leo (16) kan bli årets hockeytalent: – Helt spesiell

Erkerivalen Storhamar gikk på en økonomisk smell da verden brått så annerledes ut. Men Hamar-klubben har likevel kontraktfestet flere nye spillere, senest sist helg. I en ideell verden hadde «alle» ventet at Vålerenga skulle være mest aktiv på den fronten.

– Vi har 13 spillere på kontrakt. Meningen var at vi skulle krydre stammen av norske spillere med gode utenlandske spillere. Men det får vente til situasjonen med corona er mer avklart, sier Vålerengas sportssjef.

les også M/S til sluttspillet – VIF slapp med skrekken etter pinlig tap

Utlendingskvoten er seks spillere. Norges mestvinnende ishockeyklubb har per dato to i stallen.

Espen «Shampo» Knutsen er ikke permittert. Arbeidskontrakten hans gjelder fra 1. august til 1. mai, også det av økonomiske hensyn.

les også Landslagsspillerens proffmareritt: – Selvmedisinerte med alkohol

Veteranene Mats Trygg (43) og Andreas Stene (29) har ikke undertegnet kontrakt for kommende sesong. Landslagsveteran Martin Røymark (33) samt backene Axel Eidstedt (25) og Daniel Sørvik (30) er imidlertid klare. Trioen sto delvis og helt over forrige sesong på grunn av skader.

Publisert: 04.05.20 kl. 10:08

Fra andre aviser