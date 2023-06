Manglerud Star mister lisensen - rykker ned til 2. divisjon

Norges Ishockeyforbunds (NIHF) ankeutvalg har konkludert med at Manglerud Stars økonomiske situasjon ikke gjør det mulig å spille i en av de to øverste divisjonene neste sesong.

Manglerud Star får ikke eliteserielisens etter at et utvalg i Norges Ishockeyforbund har avvist klubbens anke. Comet tilbys plass i øverste divisjon.

Manglerud Star flyttes ned i 2. divisjon, altså nivå tre.

Dette skriver Norges Ishockeyforbund i en pressemelding:

«Ankeutvalget har i sin behandling, av MS anke, ikke funnet at det er gjort feil i saksbehandlingen. Utvalget mener det godtgjort at MS, over tid, har drevet på en måte som ikke har vært forsvarlig. Utvalget mener i likhet med Klubblisensutvalget at MS har en økonomisk situasjon som ikke gjør det mulig å gjennomføre sesongen 2023/2024 i NIHFs to øverste divisjoner».