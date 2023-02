SKREKKUHELL: Storhamar- og landslagsspiller Eirik Salsten vet ikke når han er tilbake på isen etter at han bokstavelig talt fikk skåret av overleppen i en toppseriekamp i ishockey for tre uker siden.

Landslagsspiller fikk overleppen avkuttet: − Som en giljotin

Ishockeylandslagets Eirik Salsten (28) fikk kappet av overleppen da hodet og beskyttelsesvisiret hans smalt mot en stolpe ved spillerboksen foran 4000 tilskuere i Hamars CC Amfi.

– Visiret var som en giljotin mot leppa, forteller Storhamar-spilleren.

Det gruvekkende uhellet fant sted 2. februar. I tredje periode ledet hjemmelaget 3–1 over serieleder Stavanger Oilers. Eirik Salsten hadde lagt målgivende pasninger til alle Storhamars scoringer.

Han skulle «bare» spille pucken ned i motstanderens forsvarssone for å «bytte». Det vil si ta seg inn i Storhamars spillerboks for å hvile og gjøre seg klar for neste dyst på isen.

– Jeg fikk en takling halvannen meter fra vantet. Det er ikke (pleksi)glass ved vantet der spillerboksen er. Jeg skulle ta meg i mot. Men fikk en sleng på hodet og skallet mot stolpen der (pleksi)glasset begynner, forklarer Eirik Salsten.

Hamar Arbeiderblad skrev om uhellet først.

Info 28 OL/VM-kamper Eirik Salsten (28) Født: 17. juni 1994 Høyde/vekt: 184 cm/88 kilo Antall kamper/mål/målgivende pasninger/målpoeng denne sesongen: 39/14/24/38 Klubb: Storhamar siden 2018/19-sesongen Tidligere klubber: Vålerenga, Manglerud Star, Stavanger Oilers Antall landskamper: 19 VM-kamper, 3 OL-kamper, 6 OL-kvalifiseringskamper Vis mer

Det er da det skjer: Visiret som er festet fra forstykket av hjelmen hans for beskyttelse av øynene «var som en giljotin».

– Og kuttet av meg overleppa, sier han.

Biten av den falt til isen, deretter ble den «fraktet med» ham til sykehuset - og umiddelbart operert på igjen. Det er Eirik Salstens beskrivelse av hendelsen og hendelsesforløpet.

– Men biten kom ikke på plass. Den ble sydd på i håp om at den skulle integrere seg. Men det gjorde den ikke, sier han.

Tre uker etter «the freak accident» er død hud skåret vekk, og han har fått beskjed om at det ikke vil være nødvendig å foreta en hudtransplantasjon. Området der biten falt av, «kan sys igjen».

– Det er ikke så ille som jeg først trodde. Jeg har ikke vært heldig, men jeg har vært heldig på en måte, sier Eirik Salsten.

GODT SELSKAP: Eirik Salsten (t.h) fikk sin offisielle landslagsdebut i OL-kvalifiseringen på hjemmebane høsten 2016. Her sammen med daværende trener Petter Thoresen, Patrick Thoresen og Tommy Kristiansen (t.v).

– Jeg må stole på og høre på det kirurgene sier. Jeg vil at det skal se best mulig ut, og at det ikke blir et kjempestygt arr, tilføyer han.

Før uhellet spilte han i rekke sammen med Patrick Thoresen og Jacob Lundell Noer. Den var svært suksessrik. Noer scoret tre mål mot Oilers i Salstens siste kamp, Patrick Thoresen - Fjordkraft-ligaens beste norske målpoengjeger - la to målgivende pasninger.

Eirik Salsten – sønnen til sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeforbund – vet ikke når han kan være tilbake på isen. Det gjenstår tre seriekamper før NM-sluttspillet om kongepokalen starter.

Storhamar (89 poeng) er på 2. plass i eliteserien bak regjerende dobbeltmester Stavanger Oilers (90 poeng). VM i Finland og Latvia er 12. til 28. mai.