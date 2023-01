TØFFE KAMPER: For Mats Zuccarello, her på isen med Capitals-spiller Dmitrij Orlov.

Målløs Zuccarello i ny Wild-seier

(Washington Capitals - Minnesota Wild 2–4) Mats Zuccarello har notert seg for mål eller målgivende i tre kamper på rad, men gikk av banen uten målpoeng da laget vant igjen.

Washington Capitals gikk opp i ledelsen på tampen av første periode da Martin Fehervary scoret etter 18.57.

I andre periode utlignet Jared Spurgeon for Minnesota Wild etter bare 50 sekunders spill, før Capitals igjen gikk opp i ledelsen etter 5.05 ved Dylan Strome.

Info Ishockey NHLs grunnserie tirsdag: Montréal Canadiens – Winnipeg Jets 4-1, Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks 5-2, Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 5-4 e.f., Washington Capitals – Minnesota Wild 2-4, Nashville Predators – Columbus Blue Jackets 2-1, Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres 4-3 e.f., Arizona Coyotes – Detroit Red Wings 4-3 e. str., Edmonton Oilers – Seattle Kraken 5-2. Vis mer

Wild slo deretter tilbake to ganger på rappen i midtperioden ved å utligne til 2-2 ved Jonas Brodin etter 13.12 og deretter gå opp i ledelsen ved nok et mål fra Spurgeon etter 18.15.

Et knapt minutt før kampslutt sørget Joel Eriksson Ek for 4-2 til Wild.

Mats Zuccarello fikk 19.34 minutter på isen og hadde fire skudd på mål. Han måtte også sone en to minutters lagstraff da Wild ved et tilfelle i første periode hadde for mange spillere på isen.

Seieren er Wilds tredje strake. Lørdag slo de Arizona Coyotes 2-1 på hjemmebane, etter å ha slått New York Islanders 3-1 borte torsdag. Neste kamp er mot Carolina Hurricanes i Raleigh torsdag.