PERFEKT MATCH: Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov feirer en scoring av nordmannen i Minnesota Wilds kamp mot Winnipeg Jets i slutten av november i fjor.

Zuccarello vil sette historisk Wild-rekord

Mats Zuccarello (34) er i ferd med å sette en oppsiktsvekkende og historisk klubbrekord for Minnesota Wild.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Når du setter en klubbrekord, da har du gjort tingene riktig, sier Ole Eskild Dahlstrøm.

Sammen med Petter Tenstad kommenterer den tidligere Storhamar- og landslagsspilleren i ishockey NHL-kamper for Viaplay. Dahlstrøm spilte også i sin tid for svenske Örebro og tyske Mannheim. For 32 år siden ble han draftet av NHL-klubben Minnesota North Stars. Den skiftet adresse i 1993 og ble til dagens Dallas Stars.

Minnesota Wild er siden 2000/01-sesongen navnet på NHL-klubben med tilhold «norskestaten» Minnesota, i delstatshovedstaden Saint Paul.

Vel å merke med norske Mats Zuccarello som en av hovedattraksjonene. I sin 12. NHL-sesong er han bedre enn noen gang. I løpet av de neste dagene vil han med stor sannsynlighet slette en klubbrekord som har stått i 14 år. Sesongen 2007/08 gjorde Pierre-Marc Bouchard 50 målgivende pasninger i løpet av grunnserien. Han spilte 81 kamper den sesongen.

Info Mangler tre målgivende pasninger Sesongen 2000/01 var Minnesota Wilds første i NHL. Pierre-Marc Bouchard la 50 målgivende pasninger i løpet av 81 kamper i grunnserien sesongen 2007/08. Det er klubbrekord for Minnesota Wild. 1) Pierre-Marc Bouchard 50, 2) Mikko Koivu 49 (2009/10), 3) Andrew Brunette 48 (2001/02), Mats Zuccarello 48 (2021/22 - ikke ferdig spilt), 5) Mikko Koivu 47 (2008/09), 6) Mikael Granlund 46 (2017/18) Vis mer

Mats Zuccarello står foran hjemmekampen mot Pittsburgh Penguins (natt til fredag norsk tid), samt bortekampene mot Carolina Hurricanes (natt til søndag) og Washington Capitals (natt til mandag), oppført med 48 målgivende pasninger. «Zucca» har spilt 57 kamper.

Hans tidligere personlige rekord er 44 målgivende pasninger i løpet av 80 grunnseriekamper sesongen 2016/17. Da spilte han for New York Rangers.

Wild har igjen å spille 17 grunnseriekamper i Zuccarellos tredje sesong for klubben, før NHL-sluttspillet om Stanley Cup starter i begynnelsen av mai.

Mats Zuccarello ligger på 16. plass i NHLs oversikt over målgivende pasninger. Det er i skrivende stund samme antall som Edmonton Oilers Leon Draisaitl (68 kamper), Torontos Mitch Marner (57 kamper), Colorados Nathan MacKinnon (51 kamper). Florida Panthers Jonathan Huberdeau topper med 70 målgivende (66 kamper), foran Edmontons Connor McDavid med 63 målgivende (67 kamper).

– Han er så god, konstaterer Ole Eskild Dahlstrøm - med trykk på «så».

– Måten han spiller på er unik, tilføyer han.

Mats Zuccarello har scoret 19 mål og lagt 48 målgivende pasninger - hvor av fem de siste fem kampene - for Wild denne sesongen. Han ligger på 2. plass i Wilds interne målpoengstatistikk. Rekke- og lekekameraten hans, Krill Kaprizov (24), topper med 37 mål og 45 målgivende pasninger.

Russeren har spilt syv kamper flere enn nordmannen.

Ole-Eskild Dahlstrøm mener «kjemien» mellom de to er hovedårsak til det ene og det andre: Zuccarellos (nær) rekordmange målgivende pasninger og Kaprizovs (nær) rekordmange mål (42 mål i løpet av en sesong er Wild-rekord).

– De er som hånd i hanske. De har kjemien. De er lekne på isen og trives helt sikkert sammen utenfor isen. Og de unner hverandre suksess, sier Dahlstrøm.

Han understreker også at Zuccarello «alltid har vært den typen», med særegen evne til spille frem lagkamerater til utsøkte scoringssjanser. Forskjellen fra før Kaprizov-tid til gjeldende Kaprizov-tid, er at Kaprizov - det russiske gullagets matchvinner i 2018-OL - faktisk setter puckene i mål bak motstandernes keeper.

– Nå har Mats fått den kameraten som matcher hans kvaliteter hundre prosent. De er i samme «play book», for å si det slik. De leser av det offensive spillet riktig. De andre «ser» at Mats skal skyte og han fryser målvakten, og så kommer det en «no look»-pasning fra ham (som Kaprizov har sett), forklarer han.

– De spiller på en måte som er veldig Mats. Det er som om de er på løkka. At de får til det i NHL er enormt, sier Ole Eskild Dahlstrøm.

Kommende lørdag skal han og Tenstad kommentere Florida Panthers mot New Jersey Devils for Viaplay (18.30 norsk tid). Florida er i favorittsjiktet til å vinne Stanley Cup denne sesongen. Minnesota Wild er en klar outsider.