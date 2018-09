KVELDSJOBB: Patrick Thoresen og de andre Storhamar-spillerne, blant andre Eirik Salsten (bak t.v.), var på plass i klubbens styrketreningsrom få minutter etter kampslutt i seriepremieren mot Stavanger Oilers tirsdag. Foto: Mattis Sandblad

Patrick Thoresen rett i «styrkebua» etter kamp: – Må gjøre jobben

HAMAR (VG) Sent på kvelden etter hjemmekampene på Hamar går Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (34) og hans regjerende dobbeltmester-mannskap rett i «styrkebua» ved siden av isflaten i CC Amfi.

– Jeg vet ikke om jeg har alle svarene, svarer Patrick Thoresen på VGs spørsmål om hva de får ut av en intensiv økt på 20 til 30 minutter med tunge vekter, spenst og bevegelighetstrening umiddelbart etter en knallhard kamp på over to timer i Get-ligaen.

– Men vi spiller opp mot tre kamper i uken, og da er det etter kampen at jeg har sjansen til å legge på litt ekstra med vekter. Så kan jeg heller bruke dagene mellom kampene til restitusjon og «kjappe ben»-trening. Samtidig er det viktig å få lagt inn mengdene (med trening) man trenger, forklarer en av tidenes største profiler i norsk ishockey.

Patrick Thoresen forteller at han begynte med dette da han spilte for svenske Djurgården for første gang for 15 år siden. Det «ble innført» i Storhamar da han gjorde comeback for moderklubben forrige sesong. Han liker å gjøre «noe som er slitsomt for lårene». Hvis han mener at han har spilt dårlig og er sliten, tar han ofte i enda hardere enn vanlig i «styrkebua».

Er han fornøyd med egen innsats, kan det gå den veien høna sparker.

– Det gjelder å ha noen diskusjoner med seg selv. Slurv over tid, kan føre til at du spiller dårlig litt senere. Det gjelder å gjøre jobben, sier han.

– Mange klubber i Norge holder kanskje ikke på som oss. Men jeg vet gjennom pappa (tidligere Stavanger-trener Petter Thoresen) at Stavanger Oilers har vært flinke til det, og alle vet at de gjør det i NHL og SHL (svenske toppserien). Det er om å gjøre å tørre å trene mer, selv om kroppen er sliten. Du må venne kroppen til å tåle mer, sier Patrick Thoresen.

Jon Aase var tidligere fagansatt som styrketrener ved Olympiatoppen og ansvarlig for det på landslaget under Roy Johansens tid som landslagssjef. Nå har han samme rolle under Johansen i Vålerenga, som ifølge Jon Aase har «fys» (fysisk trening) utenfor isen «på programmet hver dag» – men fortrinnsvis på morgenen før treningene på is.

– Det gjelder å vedlikeholde kvalitet eller utvikle den, avhengig av spillernes alder. Tar han 200 kilo i knebøy før sesongen, vil han bli svakere og svakere utover i den. Men ikke hvis den treningen vedlikeholdes to ganger i uken. Vi «liker» også å kjøre «eksplosivt» (trening) dagen før kamp, sier Jon Aase.

Han forteller også at spillerne som er med i lagoppstillingen uten å få spille, trener under kampen etter å ha vært med på oppvarmingen før kampstart.

– Dette vil gi oss en veldig god styrke inn i sluttspillet. De som ikke gjør det, blir slappe i fisken, sier Vålerengas styrketrener Jon Aase.

I likhet med Storhamars trener Fredrik Söderström understreker Patrick Thoresen at de «selvsagt» går inn for å vinne hver kamp, men også at det de gjør nå skal legge grunnlaget for det som skal skje senere i sesongen. Nemlig NM-sluttspillet om kongepokalen om et halvt år.

– Jo, det er alltid en risiko, svarer Fredrik Söderström på spørsmål om han er redd for at treningen etter kamp skal føre til overbelastning for spillerne.

Han sier at de forsøker å finne den rette balansen og kombinasjonen ved blant annet bruk av pulsmålere og stadige vurderinger av spillernes prestasjoner på isen. Men den overordnede målsettingen er å få spillerne til å forstå hva som kreves, hvis de har som mål å heve seg til et høyere nivå og bli gode nok til å spille i en bedre liga.

Fredrik Söderström peker også på Patrick Thoresen i så henseende. Han mener den tidligere NHL-proffen og dobbelte sluttspillvinneren i russiske KHL er «et produkt av målbevissthet og bra trening»; hvis en spiller spør «hvorfor må vi trene styrke nå?», skjønner han det «når Patrick setter øynene i ham».

– Patrick vet hva han må gjøre, og alle de andre ser og lærer av ham. Kroppen hans tåler det, fordi den er trent opp til det, sier Kristian Göransson til VG.

Den tidligere svenske jegersoldaten er ansvarlig for Storhamar-spillernes styrketrening. Han forteller at den obligatoriske etter kampslutt er delt opp i fire former, betinget av spillernes individuelle behov: 1) styrke, 2) eksplosivitet, 3) hurtighet/bevegelighet og 4) sykkel.

Fire kamper torsdag Get-ligaen, toppserien i ishockey, startet sist lørdag. Torsdag spilles følgende kamper (VGs favoritter uthevet): Stavanger -Manglerud Star Ringerike Panthers-Sparta Sarpsborg Lillehammer-Frisk Asker Stjernen Fredrikstad-Storhamar

Han minner om at de fleste av spillerne er i effektiv aksjon på isen i kun 15 til 25 minutter, og at en kamp varer i to og en halv time. I løpet av den korte tiden er det en fordel å være sterkere og kjappere enn motstanderen, for å «slippe unna» taklinger og å gå seirende ut av nærkampene.

– Er du sterkere enn motstanderen, er risikoen for å bli skadet mindre, sier Storhamars styrketrener.

Han skulle gjerne ha sett at spillerne kunne trent styrke etter bortekampen i Fredrikstad mot Stjernen torsdag kveld. Men det er ulempen ved at en del av spillerne har en sivil jobb ved siden av ishockeyen. De skal orke å skjøtte den også, og det er 23 mil og nesten tre timer i buss hjem til Hamar.

PS! Snaut 12 timer etter 1–2-tapet i seriepremieren for Stavanger Oilers og økten i «styrkebua», møtte Patrick Thoresen & co. til en ny styrketreningsøkt i CC Amfi med start klokken 09.00 onsdag morgen, før en økt på isen under ledelse av sjeftrener Fredrik Söderström.