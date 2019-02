I FARTE: Mats Zuccarello (i blått) under nattens kamp. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tilbake med tre assist: − Er det bedre for alle om Zucca blir i Rangers?

(New Jersey Devils − New York Rangers 3-4) Mandag ble Mats Zuccarello meldt skadet på ubestemt tid med en infeksjon i foten. I natt norsk tid var han tilbake med et brak.

Den rutinerte Rangers-løperen noterte seg for tre assist på lagets fire scoringer og var med det svært avgjørende for at laget tok skalpen på djevlene fra New Jersey.

Til slutt endte det 4-3 i favør Rangers, som nå har vunnet fem av de siste syv. Det bringer laget opp på 51 poeng på 50 kamper, fortsatt et lite stykke unna plassen som gir Stanley Cup-sluttspill.

Mika Zibanejad hadde en enda bedre dag enn Zucca poengmessig. Han scoret tre mål og hadde én målgivende. To av hans mål kom på pasning fra Zucca, inkludert den matchvinnende scoringen på tampen av den tredje perioden.

– Han (Zuccarello) kom rundt hjørnet og fikk litt rom samtidig som jeg prøvde å slå min mann foran målet... Det var en fantastisk pasning, som alltid. Når man spiller med ham, må man gjøre alt for å få litt rom, for han legger den alltid til rette på tapen, sier hat trick-helten ifølge NHL.com .

Tilbake til Zucca. Infeksjonen som ble meldt om mandag, da han ble beskrevet som «ute på ubestemt tid», viste seg ikke å være så alvorlig. Nordmannen har imidlertid slitt med lysken i vinter, og samtidig har han vært åpen om at det har vært tøft å ha en uviss fremtid i Rangers .

I det siste har NHL -proffen likevel prestert på isen, som her:

12 poeng har det blitt på de siste seks kampene. Kanskje kan det få Rangers til å revurdere hans situasjonen i klubben .

– Er det bedre for alle om Mats Zuccarello blir i Rangers? spør tidligere NHL-keeper Stephen Valiquette som analytiker for MSG Networks, og svarer:

– Man må se på laget og hvordan alle kan vokse sammen. Man prøver å beholde kulturen, og se på ham! Se på hvordan han jobber. Han beholder pucken og går på. Tror du ikke det smitter? [...] Man vil at de unge spillerne skal se opp til veteranene og hvilken måte de jobber på, for så og kopiere det. Man trenger å ha et slikt eksempel i troppen. Jeg tror det tar deg langt.

