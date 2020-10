HOLDER KOKEN: Anders Bastiansen (t.v.) jubler etter en scoring for Frisk i februar 2020. Foto: Fredrik Hagen

Anders Bastiansen feiret 40-årsdagen med seier over Oilers

(Stavanger Oilers-Frisk Asker 1–2) Anders Bastiansen (40) beviser at alder bare er et tall. Frisk-veteranen feiret 40-årsdagen med 2–1-seier over Stavanger Oilers.

Seriemester Oilers har hatt en grusom høst til nå og vendepunktet kom ikke mot regjerende norgesmester Frisk Asker.

40-åringen Bastiansen hadde assist da Thomas Valkvæ Olsen (27) ga gjestene ledelsen 1–0 i 1. periode, og så ble det 2–0 ved Hampus Gustafsson i 2. periode. Han brøt selv et Oilers-angrep, Endre Medby skjøt i stolpen og Gustafsson besørget returen i mål.

Anders Bastiansen er inne i sin sjette sesong etter at han kom tilbake til Frisk Asker. Før det var han i Färjestad, der han blant annet tok to SM-gull og i 2011 ble kåret til sluttspillets mest verdifulle spiller.

VG pratet med den nyslåtte 40-åringen i etterkant av 5–1-seieren over Grüner, da han både scoret og dirigerte spillet på isen. Han mener at kroppen er bedre enn på lenge.

– Jeg er jo «noen» år eldre enn et par av dem, men jeg har lyst til å være med å bidra og utvikle spillere til å bli flinkere. Det er en morsom reise, sa han da.

Etter returen til Frisk Asker i 2015 slet han med en prolaps, og forteller om seige smerter i lang tid. Nå er han i stor grad kvitt plagene.

– Man blir jo eldre, det er klart det, men jeg har aldri bygget opp spillet mitt på fart. Derfor er det nok lettere å håndtere det at det ikke går så fort, sa Bastiansen den 18. oktober.

Oilers ligger nå 18 poeng bak Frisk Asker, som har like mange poeng som Vålerenga i toppen.

– Det slår meg at dette Frisk-laget er solid, et bånn solid lag, sa Ruben Smith som ekspertkommentator på TV 2.

Oilers hadde noen tunge forfall: Joey Martin, Tommy Kristiansen og Ludvig Hoff var alle ute. Laget ligger nest sist på tabellen, og selv om det ble et trøstemål i det siste minuttet lørdag, ble det altså ikke poeng. Målet ble satt inn av Chad Costello.

Vålerenga vant oppskriftsmessig 3–1 over Narvik etter mål av Sondre Olden, Albind Lindgren og Tobias Lindström, mens Lillehammer vant borte mot Grüner. Sparta-Storhamar går kl. 18.00. Anders Gjøse (35) har hatt en god start som hovedtrener i Storhamar, nå møter han gamle venner i Sparta.

