Storhamar jubler for mål mot Oilers. Foto: Carina Johansen / NTB

Storhamar tok første stikk i NM-finalen – vant 3-0 i Stavanger

(Stavanger - Storhamar 0–3) Storhamar vant 3-0 over Stavanger Oilers i den første finalekampen i NM i ishockey. Bortelaget var stort sett best i alt.

Oilers vant fire av de fem kampene i seriespillet, men fikk trøbbel på egen is mandag kveld. Patrick Thoresen og Peter Quenneville sørget for en kjempestart i finaleserien som er best av sju kamper.

Samuel Solem la på til 3-0 i tomt bur to sekunder før slutt.

Storhamar slet med overtallsspillet i semifinalekampene mot Vålerenga, men mot Oilers var det uttelling med en gang.

Patrick Thoresen i duell med Oilers-spiller Daniel Bøen Rokseth. Foto: Carina Johansen / NTB

Patrick Thoresen ble finalesluttspillets første målscorer da han la på til 1-0 med 1.24 igjen i den første perioden. Målet i overtall var Thoresens 400. poeng i Storhamar-trøya.

Peter Quenneville tok sitt 17. poeng i sluttspillet da han hamret inn 2-0 i andre periode, også det i overtall.

Oilers la inn en sluttspurt og tok ut keeperen, men de gulkledde holdt unna og gjorde seieren komfortabel med Solems scoring helt på tampen.

Neste kamp er på Hamar onsdag. (NTB)