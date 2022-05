Mistet jobben etter å ha angrepet egen lagkamerat. Nå går han til sak mot gamleklubben

Ishockeyspiller Rasmus Ahlholm (32) fikk sparken av Storhamar etter å ha angrepet sin egen lagkamerat på trening. Nå skal partene møtes i retten i november.

Av Håkon Brandsnes

Publisert: Nå nettopp

Saken skal opp i Østre Innlandet tingrett 1. og 2. november i år. Tidligere Storhamar-spiller Rasmus Ahlholm ønsker erstatning og oppreisning for urettmessig suspensjon og avskjed etter arbeidsmiljøloven og brudd på personvernloven, heter det fra tingretten.

– Dette er en veldig kjedelig sak for alle parter, sier styreleder i Storhamar, Stein Onsrud, til VG.

Det var under en spillsekvens på trening i desember at Ahlholm overfalt lagkamerat Jacob Lundell Noer. Hockeyspilleren ble først suspendert av Storhamar, og deretter avskjediget.

Se video av hendelsen øverst i saken.

– Vi hadde en alvorlig episode med Rasmus før jul som endte med at han fikk avskjed fra jobben, men så har Rasmus påklaget det til retten. Det er status nå, forklarer Onsrud i Storhamar.

Styrelederen sier at saken er avsluttet fra deres side, men at de må forholde seg til søksmålet og skal forsvare sine standpunkter.

– Det er ikke kommet frem noen opplysninger eller noe med saken som tilsier at vi skulle endret holdning, sier Onsrud.

FIKK SPARKEN: Rasmus Ahlholm mistet jobben i Storhamar etter overfallet på trening.

VG har vært i kontakt med Ahlholms forsvarer, Odd Henning Svalheim. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Ahlholm har ikke svart på våre henvendelser. Første henvendelse ble sendt onsdag 11. mai.

– Jeg kan bare gi min uforbeholdne beklagelse. Spesielt til Jacob, men også til resten av mine lagkamerater, skrev Ahlholm i en SMS til VG i desember – kort tid etter hendelsen.

– Jeg synes det er utrolig trist at mitt forhold til SIL avsluttes på denne måten. Jeg hadde håpet på å fortsette å spille for SIL også i tiden fremover, og at saken kunne løses internt, slik at jeg på den måten hadde fått sjansen til rette opp i det som beklageligvis har skjedd, sa Ahlholm.

Kort tid etter at svensken fikk sparken i Storhamar, ble han klar for den slovakiske klubben HC Nove Zamky.

– Hva er det Ahlholm mener dere har gjort galt?

– Det er flere ting. Det ene er at vi ikke har gjort nok for å hindre at videoene av hendelsene kom på avveie. Det andre er at avskjeden er urettmessig. Det er ikke vi enig i, sier Onsrud.

Han ser ikke for seg at partene vil komme frem til noen løsning før saken skal opp i retten i vinter.

– Vi forholder oss til de fristene som er etter hvert som vi må møtes i planleggingsmøter før rettssak. Akkurat nå ser vi ikke noe grunnlag for det fra vår side, avslutter Onsrud.