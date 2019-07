HET PÅ MARKEDET: Mats Zuccarello her i et VG-intervju i fjor. Foto: Trond Solberg

Amerikanske medier: Minnesota Wild vil sikre seg Zuccarello

I dag åpner overgangsmarkedet for NHL-spillere uten kontrakt, og ifølge amerikanske medier skal Minnesota-klubben ønske Mats Zuccarello på en femårskontrakt.

Nordmannen regnes som en het spiller når overgangsmarkedet åpner mandag for NHL-spillere uten kontrakt.

The Athletic skriver at laget Minnesota Wild er klar for å gjøre en solid investering for å sikre seg Mats Zuccarello. De skriver at også flere klubber har vært interessert, men at interessen spesielt har kommet fra Minnesota og Columbus Blue Jackets.

Nettstedet, som siteres av en rekke amerikanske hockeymedier, skriver at Minnesota Wild skal være klar til å betale 6 millioner dollar årlig for en femårsavtale med Zuccarello. Det betyr en totalramme på 30 millioner dollar (rundt 265 millioner kroner) for avtalen.

En av grunnene til at Zuccarello er aktuell for Minnesota-klubben skal være at klubbens spiller Joe Pavelski ser ut til å være på vei til Dallas Stars. Det har vært nordmannens klubb siden byttet fra New York Rangers denne vinteren.

NHLs offisielle hjemmeside vurderte det i helgen slik at en rekke klubber kan sikre seg Zuccarello og lister opp: Stars, Rangers, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Ottawa Senators, Vancouver Canucks, New Jersey Devils, Detroit Red Wings og Montréal Canadiens.

Dallas Stars-sjefen Jim Nill gjorde det tidligere i juni klart at de hadde pratet med agenten til Zuccarello, men gjorde det klart at nordmannen ønsker å teste mulighetene på overgangsmarkedet. Det blir i så fall det andre klubbyttet på drøye fire måneder for Zuccarello om en ny avtale går i boks.

Zuccarello gikk avskjedsrunde i garderoben i slutten av februar da han forlot New York Rangers. Da skal kontraktsforhandlingene med storklubben fra østkysten brutt sammen uken før. Resultatet var at nordmannen forlot klubben han hadde vært i siden 2010.

Da skal hans daværende avtale ha gitt ham 4,5 millioner dollar per sesong. Først fikk han en tøff start på oppholdet i Dallas Stars da han brakk hånden i sin første kamp for klubben i slutten av februar.

Deretter kom han tilbake og leverte fire scoringer og syv assists i sluttspillet - som kan bli hans første og siste i Dallas.

Publisert: 01.07.19 kl. 10:07