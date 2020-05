NY MANN: Stavanger Oilers-leder Tore Christansen ble forrige uke valgt inn som styremedlem i Norsk topphockey, toppserieklubbenes marked- og interesseorganisasjon. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ishockeyen mister fem millioner: Risikerer seriestart uten ligasponsor

Norsk ishockeys toppserie risikerer å stå uten ligasponsor – som til nå har gitt toppklubbene og forbundet fem millioner årlig – når sesongen etter planen skal starte om fire måneder.

– Vi er i verste fall forberedt på ikke å få en ligasponsor til neste sesong. Spørsmålet er når neste sesong starter, tilføyer Tore Christiansen med tanke på gjeldende smittevernbestemmelser i sitt svar på spørsmål om toppserien – i mange år kjent som Get-ligaen – risikerer stå uten sponsor sesongen 2020/21.

Han ble valgt inn i styret for Norsk topphockey (NTH) sist tirsdag. Den profilerte Stavanger Oilers-eieren har jobbet og skal jobbe spesielt med utarbeidelsen av den nye samarbeidsavtalen – med TV- og markedrettighetene – mellom toppserieklubbenes marked- og interesseorganisasjon NTH og Norges ishockeyforbundet.

– Det er ingen ligasponsor på plass. Det er det dessverre ikke. «Timingen» med corona har ikke vært ideell, bekrefter assisterende generalsekretær Kristoffer Holm i Norges ishockeyforbund.

Get har vært en betydelig sponsor for norsk ishockey siden 2004. I 2015 inngikk Norsk topphockey – det vil si klubbene i toppserien – og Norges ishockeyforbund en ny femårsavtale med bredbåndleverandøren. Den skal ha vært verd fem millioner kroner årlig, hvor av 70 prosent tilfalt klubbene og 30 prosent forbundet – i henhold til «fellesavtalen» mellom partene.

Det vil si 3,5 millioner til klubbene, halvannen til forbundet.

Dagfinn Reinertsen gikk av som styreleder for Norsk topphockey for en uke siden. Han fortsetter som ordinært styremedlem. Tidligere Storhamar-styreleder Njål Berge er ny styreleder.

– Hvis en ny avtale uteblir, klarer vi ikke å kompensere for den på kort sikt. Det vil innebære mindre penger til klubbene. I og med at de distribueres likt, vil det skade klubbene med dårlig råd mer enn det vil skade klubbene med god økonomi, sier Njål Berge.

– For klubbene er det ikke dramatiske summer. Alle monner drar selvsagt i norsk ishockey. Vi skulle gjerne hatt den på plass. Men jeg er mer bekymret for hvordan økonomien vil bli for spillerne og klubbene hvis vi ikke får starte seriespillet i september. For oss er publikum langt viktigere enn ligasponsor og TV-inntekter, sier Njål Berge.

Han opplyser at ligasponsorinntekten – slik den var – sammenlignet med rettighetavtalen med TV 2 utgjør cirka en tredel, eller mindre.

Det er en god stund siden det ble klart at Get ikke ville forlenge den sist inngåtte avtalen. Den gikk ut etter sesongslutt, som brått var over da coronakrisen inntraff og tvang Get-ligaen til å avlyse sitt vanligvis lukrative sluttspill.

– Akkurat nå er det vanskelig å si hvor langt unna vi er. Det er pause i aktiviteten. Vi bør vente litt med å ta opp tråden. Det blir en re-start, svarer mangeårig NTH-styreleder Dagfinn Reinertsen på spørsmål om de er i forhandlinger med aktører som kan tenke seg bruke sitt varemerke som navn på eliteserien.

Han forteller at innleide konsulenter står for sponsorjakten. Blant andre svensken Jörgen Lindgren. Han ble for noen dager siden ansatt i halv stilling for svensk innebandy, men skal fortsette sitt engasjement på halv tid for Norsk topphockey. Håkan Södergren (61) var i mange år daglig leder av NTH. Han hadde sin siste arbeidsdag forrige uke.

Reinertsen sier at ansettelse av ny daglig leder «står på listen» over saker NTH bør få på plass.

Publisert: 05.05.20

