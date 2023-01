VANT I STAVANGER: Vålerenga-spillerne feirer 2–1-scoringen i DNB Arena. Det ble også sluttresultatet.

Rekordtett i toppen: Vålerenga med dramatisk seier over Stavanger Oilers

(Stavanger Oilers - Vålerenga 2–4) Vålerenga stoppet Stavanger Oilers i egen storstue lørdag ettermiddag. Det sørger for at den rekordjevne tetstriden holder frem. Men det ble dramatisk på tampen.

Etter kveldens Vålerenga-seier i Stavanger er det rekordjevnt i Fjordkraft-ligaen. Oilers topper tabellen med 64 poeng, tre poeng foran Vålerenga. Poeng bak lurer Stjernen, som vant 7–3 mot Manglerud Star. Storhamar er nummer fire med 59, A-poeng med Sparta.

Info Øvrige resultater i Fjordkraft-ligaen lørdag: Manglerud Star - Stjernen 3–7 Grüner - Storhamar 1–5 Klokken 18.30: Lillehammer - Frisk Asker Vis mer

Foran møtet med Vålerenga hadde Oilers vunnet fem strake kamper i seriesammenheng. Det ville gjestene gjøre noe med. Og det var Vålerenga som tok ledelsen. Ikke bare en, men tre ganger. 14 minutter ut i den første perioden kom den første. Kalle Ekelund sendte av gårde et langskudd. En styring sørget for at Joona Partanen i Oilers-målet var utspilt. 1–0 til de kongeblå gjestene i Stavanger.

Bare to og et halvt minutt ut i den andre perioden slo hjemmelaget tilbake. Cristopher Karlsen fikk både tid og rom foran VIF-sisteskanse Mitch Gillam, og med sin niende scoring på de siste elleve kampene utlignet han Vålerengas ledelse.

Da trodde hele DNB Arena at Oilers skulle snu kampen. Men den gang ei. 30 sekunder etter utligningen sørget Tobias Lindström for 2–1 til Vålerenga. Helt fortjent sett ut i fra kampbildet.

Etter hvert tok vertene fullstendig over, men til tross for stor støtte fra hjemmesupporterne, sto Vålerenga godt i mot. I stedet var det gjestene som avgjorde det hele med fem minutter og 34 sekunder igjen på klokken. På svært effektivt vis sørget Magnus Brekke Henriksen for 3–1 akkurat i det en Oilers-utligning lå i luften.

Så åpnet klønete Vålerenga-bytter for en real sluttspurt fra hjemmelaget. I overtall - seks mot fire - tok det bare et lite minutt før reduseringen kom. Målscorer var Rob Bordson. Da var det fremdeles to og et halvt minutt igjen på klokken.

Men Vålerenga kjempet med nebb og klør og klarte akkurat å dra i land seieren. VIF-kaptein Martin Røymark sørget for 4–2 i det åpne målet med ett minutt og 20 sekunder igjen.

Det endte 4–2 til gjestene fra Oslo.