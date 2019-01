SKILLES SNART: Mats Zuccarello og New York Rangers’ svenske keeper Henrik Lundqvist har spilt sammen i ni sesonger. Nå blir de snart motstandere på isen. Bildet er fra Rangers’ 2–1 seier over St. Louis Blues nyttårsaften, da Zuccarello scoret ett mål. Foto: Bill Boyce / TT NYHETSBYRÅN

Rangers-ekspert: – Zuccarello må byttes bort nå

ISHOCKEY 2019-01-07T09:07:26Z

(Arizona Coyotes-New York Rangers 5–0) Mats Zuccarello (31) innrømmer at han har latt seg påvirke negativt av overgangsspekulasjonene. En frustrert «Zucca» må byttes bort til en annen NHL-klubb nå, mener en anerkjent New York Rangers-ekspert.

Publisert: 07.01.19 10:07

– Det er på tide for Jeff Gorton (Rangers’ general manager) å gjøre det som er best for for laget hans og for Mats Zuccarello, skriver kommentator Larry Brooks etter Rangers’ og Mats Zuccarellos 0–5 tap for Arizona Coyotes på bortebane natt til mandag norsk tid.

Den anerkjente New York Post-spaltisten konkluderer med at «det beste» er å bytte bort nordmannen til en annen klubb, først som sist – så fort Gorton og Rangers får et tilfredsstillende tilbud.

– For å få slutt på «the waiting game» som plager nummer 36 (Zuccarello) og åpenbart ikke er til hjelp for Blueshirts (Rangers), skriver Larry Brooks i kommentaren som er publisert søndag kveld amerikansk tid.

Brooks har som journalist fulgt New York Rangers i en mannsalder og har flere ganger vist at han har meget gode kilder i klubbens innerste sirkler. Et klubbytte for Mats Zuccarello er med andre ord nær forestående, høyst sannsynlig før overgangsvinduet foran NHL -sluttspillet stenger 25. februar.

Den seriespillfrie all star-uken 20. til 28. januar antas å være et godt tidspunkt for en handel.

Mats Zuccarello vedgår overfor Larry Brooks, i et intervju etter braknederlaget i Arizona, at ryktene om et farvel til New York Rangers har gått inn på ham. Han har ikke vært seg selv lik etter denne sesongen, etter at spekulasjonene om en såkalt trade for ham startet allerede forrige sesong.

– Jeg er et menneske, så selvsagt har jeg tenkt over det og latt det trenge inn i hodet mitt. Antagelig for mye. Når det påvirker spillet mitt på det viset det har gjort, må jeg ta det på min kappe. Jeg skulle ikke ha latt det gå så langt, sier Mats Zuccarello til Larry Brooks og New York Post.

Mats Zuccarello, som debuterte for New York Rangers for drøyt åtte år siden og aldri har spilt for en annen klubb i NHL, sier at «det har vært tøft»: Han lot det ta tak i ham, som han uttrykker det, og han er nødt til å «glemme det». Han må finne tilbake til den «Zukey» alle kjenner.

– Folk kan si at jeg tjener nok penger (39 millioner kroner per sesong) og dermed ikke burde latt meg påvirke. Men, jeg beklager, jeg har vært her i ni år og jeg er menneskelig, sier Mats Zuccarello.

Han har scoret fire mål og lagt 10 målgivende pasninger etter 28 kamper denne sesongen. Han har også vært plaget av en lyskeskade. Vanligvis har han ligget helt i toppen av Rangers’ interne målpoeng-statistikk. Nå er han på 9. plass, 20 målpoeng bak ledende Mika Zibanejad (41 kamper).