LEKEKOMPISER: Her lekeslåss Ole-Kristian Tollefsen (t.v.) og Alexander Bonsaksen under landslagstrening i 2012. Nå hjelper pensjonerte Tollefsen «Bonsa» med rehabiliteringen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tollefsen skal få skadeutsatte Bonsaksen VM-klar

Publisert: 26.04.18 17:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-04-26T15:34:23Z

VM er rett rundt hjørnet, men Norge må klare seg uten sine to største profiler. Kanskje går mesterskapet dukken for Andreas Martinsen også, men Alexander Bonsaksen melder seg i hvert fall klar.

Inge Mats Zuccarello . Ingen Patrick Thoresen. Og kanskje ingen Andreas Martinsen.

Sistnevnte spiller i øyeblikket AHL-sluttspill med Rockford IceHogs (farmerlaget til NHL-laget Chicago Blackhawks), der de ligger an til å gå videre. Martinsen får ikke lov til å dra til VM tidligst før laget er ute, og dermed spøker VM også for ham.

Tar vi med at Mattias Nørstebø (back) og Alexander Reichenberg (ving) mister VM med skade og at Henrik Ødegaard (back) og Sondre Olden (ving) har takket nei, ser vi at det er stadig færre profiler på det norske hockeylandslaget som VM-åpner mot Latvia den 5. mai.

Fakta Hockey-VM 2018 Sted: København og Herning i Danmark Tid: 4. til 20. mai Norge VM-åpner mot Latvia den 5. mai, og er også i gruppe med Canada, Finland, USA, Tyskland, Danmark og Sør-Korea.

– Slik situasjonen er nå, har vi ikke råd til å miste flere. Det spiller ingen rolle hvem, for vi har ikke mange å ta av.

Det sier Alexander Bonsaksen til VG. Med ham følger imidlertid en god nyhet.

– Jeg er «fit for fight» den 5. mai. Det er i hvert fall planen, sier Bonsaksen, som ikke er med når Norge lader opp til VM med to kamper mot Hviterussland fredag og lørdag.

Han skadet kneet sitt i treningskamp mot Sveits forrige uke, men heldigvis viste bildene at det ikke var noe altfor alvorlig. Bonsaksen må imidlertid spille med en skinne resten av sesongen, inkludert VM. Og har fått Ole-Kristian Tollefsen til å hjelpe ham med å bli klar.

Torsdag var han tilbake på isen igjen for første gang etter skaden.

– Det kjennes bra, en positiv opplevelse. Tollefsen testet meg med litt forskjellige øvelser i en time. Litt vendinger og sånt, men ikke noe start-stopp. Jeg hadde ikke vært klar til kamp i dag, sier Bonsaksen.

Nå venter hvile, mer trening med Tollefsen og blant annet sykling på Toppidrettssenteret for å bli ordentlig VM-klar.

– Han har rutine og ser sprekere ut enn på lenge. Han er viktig for oss, konstaterer landslagssjef Petter Thoresen overfor VG.

En annen som har slitt med skade i det siste, er Jonas Holøs. Men også han meldes klar, og backen er blant utenlandsproffene som blir med til VM i Danmark. De er det imidlertid færre av enn på lenge.

I år går det mot rundt 13–14 spillere som til daglig spiller i norske Get-ligaen. Det er betraktelig høyere enn tidligere år (6–11–9–11–6–6–9–10–7–10 siste ti år med 2017-VM først).

– Man ønsker alltid å ha med flest mulig spillere fra høyest mulig nivå, men spillerne vi har fra Get-ligaen er mer enn gode nok. Det tallet betyr ikke at vi er svekket av den grunn, sier Bonsaksen.

Denne artikkelen handler om Ishockey

Ishockey-VM