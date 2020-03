KJEMPER OM SLUTTSPILL: Mats Zuccarello og Minnesota Wild. Det vil påvirke eventuelt VM-spill. Foto: Jerome Miron / X02835

Landslagssjefens gladmelding: Zucca positiv til Norge-spill

Hockeysjef Petter Thoresen (58) besøkte Mats Zuccarello (32) og stortalentet Mathias Emilio Pettersen (19) i USA nylig. Begge er motiverte for landslagsspill i 2020.

Det er tre og et halvt år siden Minnesota Wilds Zuccarello spilte på landslaget.

Hvert fjerde år er det ekstra spennende å følge hockeygutta i turneringer. For i tillegg til det årlige verdensmesterskapet (i år i Sveits) spiller de OL-kvalifisering på høsten.

Dersom Norge skal klare seg godt gjennom 2020, må de største profilene være tilgjengelige for spill. Landslagssjef Petter Thoresen kan melde om positive tilbakemeldinger fra Norges største stjerne etter et USA-besøk sammen med sportssjef Petter Salsten.

– Mats er klar for å bidra. Jeg forstår det sånn på ham, sier Thoresen til VG.

– Samtidig er han klar på at kroppen kjenner det stadig mer med alderen, og at det er visse «skavanker» han kjenner på. Så om han må operere, eller ha annen behandling, så må det tas i tidsrommet VM arrangeres.

Sist Zuccarello spilte verdensmesterskap for Norge var i Moskva i 2016. Den samme høsten var han svært avgjørende da laget, i deres avskjed på gamle Jordal Amfi, kvalifiserte seg for OL i Pyeongchang.

Siden har sluttspill med New York Rangers og skader stoppet landslagsspill. Nå spiller han i Minnesota Wild.

Landslagsåret 2020 VM-oppkjøring: 23. mars – 8. mai. VM i Sveits: 8. -24. mai.

Motstandere i gruppespillet: Russland, USA, Finland, Sveits, Latvia, Italia og Kasakhstan. OL-kvalik 27.–30. august 2020 (arena ikke bestemt)

Motstandere: Danmark, Sør-Korea og Slovenia. Vis mer

– Vi hadde en prat med Bill Guerin, Minnesota Wilds general manager, mens vi var der, og han synes bare det er fint om Mats spiller OL-kvalik i høst, for de har en del eldre spillere i laget som de ellers bruker tid på å «få i gang», forteller Thoresen.

Se Zucca score på straffe og levere to mål i kampen mot Vancouver for to uker siden:

Får kritikk

Michael Russo, fast spaltist for Minnesota Wild for The Atlethic, har gjennom sesongen hatt et kritisk blikk på Zuccarello, og var sist helg igjen ute med kvasse ord, da han kalte nordmannens prestasjon for svak.

– Treneren (Dean Evason) sliter med å finne Zuccarello en riktig plass i lagoppstillingen. Rekken hans med Marcus Foligno og Alex Galchenyuk var et risikabelt forsøk. De ga bort pucken altfor mange ganger, og Zuccarello var en av de mest skyldige. Han har null mål, fem målgivende og 13 skudd på de siste 14 kampene. Samtidig unnlater han å skyte når han har fri sikt til å gjøre det, skrev Russo 1. mars.

Fra New York til Minnesota – Mats Zuccarello ble byttet bort fra New York Rangers i februar 2019. Etter ni sesonger på Manhattan i storbyen ble han byttet bort til Dallas Stars. Rangers skulle satse på yngre spillere. – Zuccarello storspilte i Dallas Stars-debuten, men ble skadet umiddelbart. Han kom tilbake til sluttspillet og bidro der. Det gikk mot ny kontrakt i klubben. – Sommeren 2019 kom og Zuccarello var såkalt «uavhengig klubbløs». Når du har spilt et visst antall år i NHL kan man forhandle fritt med samtlige 31 klubber. Dermed kunne Zuccarello avslå Dallas Stars tilbud om en fireårskontrakt, og heller signere med Minnesota Wild. De tilbød ham fem år, som gir nordmannen sikker lønn i ett år til. Den nye kontrakten er verdt ca. 255 millioner norske kroner. Vis mer

– Det der tar han helt iskaldt og med ro, forsikrer Thoresen og forteller:

– Han trives der. Og slik jeg ser det var rekka til Mats god, men de slet med uttellingen. Han får ikke like mye istid som før heller, og jeg synes det er rart å se han sitte og se på undertall når han var god nok til å spille det i New York. Samtidig får han mindre istid enn før.

FORNØYD: Petter Thoresen er glad han fikk gjennomført et USA-besøk og får fortalt to av Norges største profiler om landslagsplanene. Foto: Tore Meek/NTB SCANPIX

Minnesota Wild kjemper i øyeblikket om plass i sluttspillet. Går de inn der, og lengre enn første runde vil det påvirke eventuell VM-deltagelse for Zuccarello.

Se Emilio Pettersen i aksjon:

Klart for Emilio-debut

Thoresen og Salsten kjørte samtidig halvannen time ut til St. Cloud der Mathias Emilio Pettersen spilte kamper med sitt Denver Pioneers i universitetsligaen NCAA.

Unggutten ga uttrykk for at han gledet seg til å ikle seg Norge-drakt for første gang i A-landslagssammenheng.

– Han ser umiddelbart ut som en offensiv tilvekst til vårt landslag. Samtidig som det sikkert hadde vært lærerikt for ham å være med i et VM. Vi får krysse fingrene for at han holder seg frisk og hel gjennom siste del av sesongen.

Oslo-gutten fyller 20 år i april, men er allerede å regne som en av de beste hockeyspillerne i Norge. En skade stoppet ham fra landslagsspill i fjor vår. Men det Calgary Flames-eide talentet har slått tilbake med enda bedre denne sesongen og har produsert 33 poeng på 34 kamper.

les også Stor gjennomgang: Slik går det utenlands med de norske hockeygutta

– Han er en offensiv stjerne i Denver. Jeg har sett kampene hans på VGTV, men det var noe annet å være til stede på kampene. Nivået er bra, og det er godt å se hvor bra han klarer seg.

PS 1: Russland og Hviterussland har gitt IIHF beskjed om at de kan ta over som VM-arrangør dersom Sveits får nei til å ha tilskuere på tribunen under mesterskapet i mai.

PS 2: I St. Cloud spiller Sondre Bolling Vaaler (20) fra Kløfta i NAHL. Landslagssjefen fikk møtt ham samtidig og kan fortelle at backen kjemper om skoleplass og spill i NCAA der Mathias Emilio Pettersen glitrer.

Publisert: 05.03.20 kl. 16:15

