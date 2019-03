LEVENDE VEGG: Heller ikke Vålerengas Colin Spaberg Olsen klarte å overliste Frisk Aske- keeper Nicklas Dahlberg under den femte semifinalen i NM-sluttspillet i ishockey mellom Vålerenga og Frisk Asker i Furuset Forum. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Frisk Asker-keeperen stoppet alt – tok stort steg mot finale

(Vålerenga - Frisk Asker 0–4, sammenlagt 2–3) Gjestene fra Asker fulgte opp onsdagens storseier i Askerhallen med å slå Vålerenga på bortebane. Nå er askerbøringene favoritter til å nå finalen.

Mats Arntzen

NTB

Oppdatert nå nettopp







For lite så ut til å stemme for Vålerenga da de fikk regelrett juling og tapte hele 1–7 i Askerhallen onsdag. Fredag kveld gikk hovedstadsklubben på en ny smell i Furuset Forum.

I en kamp med mye tenning og temperament var det italienske Sean McMonagle som sendte gjestene i føringen på straffeslag.

Deretter økte Christian Kåsastul til 2–0 etter å ha blitt servert en nydelig pasning fra nevnte McMonagle.

Mot slutten av perioden klikket det for Vålerengas Jonas Oppøyen etter å ha fått en slashing på leggen fra Frisk Asker -profilen Hampus Gustafsson. Oppøyen snudde seg og sendte Gustafsson rett i isen.

Dommerne dømte femminutter og matchstraff til Gustafsson, mens Oppøyen fikk en to minutters utvisning. Sistnevnte hadde i forkant en stygg takling på samme mann.

– Hvis dét er matchstraff blir jeg veldig overrasket, sa Frisk Asker-kaptein Anders Bastiansen til TV 2 da han så slashingen i reprise i pausen.

– Det derimot, er matchstraff, fortsatte han da han så Oppøyen sin reaksjon.

Da Endre Medby økte til 3–0 i tredje periode var det i praksis over for Vålerengas del.

Cato Cocozza sørget for å gjøre sluttresultatet enda styggere for Vålerenga, da han økte til 4–0 to minutter før slutt.

– Vi dominerer kampen, men får ikke uttelling, mente Vålerenga-trener Roy Johansen i prat med TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Og resultatet gir kanskje ikke et helt korrekt bilde av styrkeforholdet, men Nicklas Dahlberg stod en svært god kamp i gjestenes bur. Svensken reddet samtlige 52 skudd.

– Jeg hadde litt problemer med dårlige fingre og sånt (i starten av sesongen), men nå spiller vi mye bedre som lag også. Det gjør det mye lettere, sa Dahlberg til TV 2.

3–2 i kamper i favør Frisk Asker betyr at Oslo-laget er nødt til å vinne begge de to siste semifinalekampene for å berge en finalebillett.

Frisk kan dermed avgjøre med seier i Askerhallen søndag klokken 18.30.

PUNKTERTE: Frisk Askers Mats Frøshaug, Endre Medby og Sean McMonagle jubler for Medbys 0-3-scoring under den femte semifinalen i NM-sluttspillet i ishockey mellom Vålerenga og Frisk Asker i Furuset Forum. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Publisert: 29.03.19 kl. 21:25 Oppdatert: 29.03.19 kl. 21:54