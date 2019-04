KRIG FRA START: I årets oppkjøring til VM møter Norge toppmotstandere hele veien. I helgen fikk Jonas Holøs (t.v.), Johannes Johannesen og Kristian Forsberg møte Sverige og Malte Strömwall. Foto: Mats Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Slik er Norges VM-plan

ROVANIEMI (VG) Hard oppkjøring mot god motstand skal hjelpe Norge til å takle VM-tempoet i Bratislava om én måned.

Årets Nordic cup, med kamper mot Sverige, Finland og Danmark gir Norge-troppen kamper på det høyeste nivået inn mot årets verdensmesterskap i Slovakia.

Til forskjell fra tidligere, er turer til Hviterussland byttet ut med topp matching fra start i oppkjøringen.

10. mai begynner årets høydepunkt på landslagskalenderen. Russland, Sverige, Tsjekkia, Sveits, Latvia, Østerrike og Italia er motstanderne Norge skal bryne seg på gjennom halvannen uke øst i Europa.

Nå er de for alvor i gang med oppladningen. 2–0 og 5–1 mot et svensk lag bestående av SHL- og KHL-spillere (svensk og russisk liga) ble en pekepinn.

Disiplin og tålmodighet

– I torsdagskampen var vi disiplinerte og gjorde mye bra defensivt arbeid. Vi ble spilt over en del, men hang bra med når det kom til konsentrasjon og bevissthet i oppgavene våre, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG

I disiplin ligger det også et ønske om få utvisninger imot. I kamp to mot Sverige ble det for mange undertall.

Han og assistent Sjur Robert Nilsen brukte mye tid på å tegne og forklare på tavlen, hvordan Norge skulle opptre på isen.

Repetisjon for noen, men læring for mange. For troppen har så langt hatt nye ferske unge fjes fra Get-ligaen i seg.

Norges VM-gruppe Norge skal spille syv gruppespillskamper i VM. De fire beste lagene i gruppen går til kvartfinale, jumboen rykker ned til B-VM. 10. mai: Russland – Norge 16.15

11. mai: Norge-Tsjekkia 21.15

13. mai: Norge-Sverige 20.15

15. mai: Sveits-Norge 16.15

17. mai: Østerrike-Norge 16.15

18. mai: Italia-Norge 16.15

21. mai: Norge-Latvia 16.15 Finalen spilles 26. mai. Kampene går på Viasats kanaler. Vis mer vg-expand-down

– Tempoet er helt forskjellig. Det er en pekepinn på hvor lista ligger, sa Jacob Noer etter det første oppgjøret.

Han gjorde stort sett tingene sine greit i de to kampene som center i andrerekka med Mathias Trettenes og Tommy Kristiansen. Men måtte i likhet med lagkameratene sine se Sverige utnytte norske feil i kamp nummer to.

– Jeg vet ikke om vi er mer slitne her, men det åpner altfor dårlig og det henger med oss utover, sier Thoresen.

– Vi er ikke like pigge og da blir det tøft. Vi kom ikke opp på det nivået vi vil i første periode, sa Alexander Bonsaksen etter kampen.

FIKK KJENNE PÅ TEMPOET: Sveriges Malte Strömwall scorer 2–0 under lørdagens ishockeylandskamp mellom Tre Kronor og Norge i Östersund Arena Foto: Mats Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Løfte spillet offensivt

Norge fikk én scoring ved Tobias Lindström i overtall, men skapte få sjanser og hadde lite puck i offensiv sone.

Når Norge skjærtorsdag møter Finland i det VGTV-sendte oppgjøret fra Rovaniemi, har Mathis Olimb, Ludvig Hoff, Michael Haga, Thomas Valkvæ Olsen og Erlend Lesund sluttet seg til troppen. Derfor er det håp om å gjøre mer ut av seg fremover på isen.

– Det må være målet nå. Vi skal ha kontroll defensivt. Sånn er det med tøffe motstandere i åpningen på VM. Men vi må skape sjanser, ellers er det umulig å vinne hockeykamper, sier Thoresen.

Gjøre det enkelt

Han vil gjerne se at ting gjøres enklere.

Istedenfor å skyte pucken mot mål, prøver vi å være kreative. Der er vi ikke nå,

En skadeskutt norsk tropp fikk et tøft VM i Herning i Danmark i fjor. Spillerne som var med etterlyste mer tydelighet fra ledergruppen. Nå har de tatt beskjedene til seg og forsøker å adressere klart hvordan de vil at Norge skal se ut.

De jobber mye med hvordan de skal gjenvinne pucken. I stedet for å være for ivrige i offensiv sone skal de være mer tålmodige og gjøre sikrere valg. Thoresen og ledelsen mener ikke Norge skal være feige, men at de ikke må lokkes i feller av motstanderne ved å være for lystne på å gå etter puck i situasjoner der de lett blir spilt over og får kontringer mot seg.

God keeper

Bakerst viste Henrik Haukeland storform. Østfoldingen, som blir viktig mellom stengene i VM. Å ha god keeper er alfa omega der.

– Det var godt forsvarsspill. Haukeland holder baklengslene nede, og jeg synes vi gjør mye bra uten puck. Og vi holder på helt til siste slutt, oppsummerer Thorsen når temaet er kamp én mot Sverige.

Det er i det sporet han håper Norge fortsetter mot Finland i to utsolgte kamper i Rovaniemi og Karleby. Kampene begynner 17:00 skjærtorsdag og langfredag. Du ser dem på VG +.

Publisert: 18.04.19 kl. 12:32

