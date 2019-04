PERFEKT BILDE: Jonas Holøs (i midten) feirer sin 2–0 scoring sammen med pasningslegger Mathis Olimb og Andreas Martinsen, som scoret Norges tredje mål i første periode mot Danmark den siste kampen i Nordic Cup. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Analyse: Slik skal hockeygutta se ut i VM

LØRENSKOG (VG) (Norge-Danmark 4–3 etter spilleforlengelse) To uker før VM-premieren i Bratislava viste hockeygutta seg fra sin beste side da pasningsservitør Mathis Olimb (33) la til rette for kampens andre mål – ekspedert av kaptein Jonas Holøs (32).

– Helt nydelig. Vi må ha den bevegelsen, som det er vanskelig for motstanderen å forsvare seg mot. Det er deilig å se slike skudd, sier landslagssjef Petter Thoresen (57) etter kampen.

Norge var ikke til å kjenne igjen sammenlignet med den første kampen mot Danmark. Da var det tamt, lørdag det motsatte. Ni skudd på mål i løpet av de første 10 minuttene, 17 etter første periode – mot kun 18 totalt fredag.

3–0 etter 19 minutter var betegnende for flyten som plutselig var på plass. Klikk-klakk à la Barcelona: Med Alexander Bonsaksen i utvisningsboksen lirket Norge seg kjapt ut av egen forsvarssone, og tre – Tobias Lindström, Christian Kåsastul, Andreas Martinsen – mot en, kunne sist nevnte skyve pucken inn bak Danmarks keeper Patrick Galbraith.

Det som skjedde før det, var imidlertid viktigere. Med tanke på VM-starten om 13 dager.

Norges notoriske playmaker Mathis Olimb (33) påførte Danmark en utvisning etter 12 minutter, etter på typisk vis å ha holdt og holdt i pucken. I det påfølgende overtallsspillet sveipet Alexander Reichenberg inn kampens første mål.

Ett minutt senere sto Mathis Olimb, kåret til Norges beste spiller, frem slik han gjerne gjør når Norge er på sitt beste; som en servitør at de lekreste retter. En åpnende pasning, lagt til rette for en perfekt avslutning.

Norges kamper i VM-gruppespillet Norge spiller i gruppe B i Bratislava. Gruppe A spiller i Kosice (Canada, Finland, USA, Slovakia, Tyskland, Frankrike, Danmark og Storbritannia) Norge spiller mot: 10. mai: Russland, 11. mai: Tsjekkia, 13. mai: Sverige, 15. mai: Sveits, 17. mai: Østerrike, 18. mai: Italia, 21. mai: Latvia De fire beste går til kvartfinalene. Laget som ender sist i gruppespillet, rykker ned til B-gruppen i VM (kalt 1. divisjon). Sverige er regjerende verdensmester (vant også i 2017). Sveits tapte VM-finalen for Sverige i København i fjor. Ps! Norge spiller en kamp til før VM-åpningen mot OL-mester Russland. Den går mot vertsnasjonen i Slovakia 7. mai. Vis mer vg-expand-down

Skudd nummer 14: 2–0.

– Det var deilig å få den inn i power play (overtallsspill). Vi har slitt der. Det er sånt som må fungere: Mathis (Olimb) gjør en del bra, jeg tar et par steg inn og treffer bra, forklarer Holøs.

– Det er en fin analyse det, egentlig, svarer Mathis Olimb konfrontert med at «dette var mer rett på sak og distinkt».

– Pasninger rett på (kølle) bladet, harde pasninger. Vi må ha den «killer’n», sier han mens sønnen Lucas (2) stabber rundt i Norges spillergarderobe med en bitte liten kølle og iført pappas klubbdrakt (Skellefteå).

Det er grunn til å tro at «killer’n» er noe vi får se flere ganger i VM. Mathis Olimb vil helt sikkert savne lillebror Ken André Olimb (30), som er ute med en skulderskade. Han vil derimot få flere å spille på i mesterskapet i Slovakia, der han for åtte år siden tryllet frem målgivende pasninger på rekke og rad (10 på ni kamper) da Norge kom til kvartfinalen og oppnådde sin beste VM-plassering noensinne (6. plass).

Mats Rosseli Olsen (finalespill i Sverige), Sondre Olden (nettopp ferdig i Østerrike) og Patrick Thoresen (skadet).

Den første kan rydde vei for Olimb, de to andre kan omsette hans oppfinnsomhet i scoringer. I tillegg kan deres inntreden i gitte tilfeller gi beistet Andreas Martinsen flere anledninger til å oppsøke plassen der han gjør best nytte: Rett foran motstanderens keeper.

– Vi må være mer kyniske defensivt. Sterke rundt eget mål. Ikke ta utvisninger. Må ha bra power play (overtallsspill). Komme på overganger. Vi har ikke et lag som kan presse og presse på (offensivt), svarer Mathis Olimb på spørsmål om hva som må til for at VM skal bli bra.

I den andre delen av banen, viste Stavanger Oilers-keeper Henrik Holm (28) at han etter førstekeeper Lars Haugens (32) ferske VM-avbud godt kan være «stand-in» for Henrik Haukeland (24) i VM.

Han sto for en avgjørende, god redning som umiddelbart resulterte norsk spillevending og Thomas Valkvæ Olsens matchvinnende mål i spill tre mot tre i spilleforlengelsen.

Backsiden: Johannes Johannesen (22) var fritatt fra sitt oppdrag for å delta i konfirmasjon. Fersk norgesmester Christian Kåsastul (22) viste at han kan være moden for VM-deltagelse, mens Erlend Lesund (24) bekreftet at han vil ta rollen som ikke var besatt i mesterskapet i fjor: Røslig defensiv lås.

Begge (Lesund mest) slurvet imidlertid da Danmark utlignet i overtallsspill fem minutter før slutt.

Den offensive styrken blant dem som i utgangspunktet skal beskytte keeperne, er ivaretatt av Stefan Espeland og allrounder Holøs. Til VM blir Mattias Nørstebø også klar etter at hans og Rosseli Olsens Frölunda i neste uke er ferdig med finalekampene i Sverige. De var i likhet med Andreas Martinsen og Patrick Thoresen ikke med i VM i fjor.

Petter Thoresen sier at han «vet» det går rett vei med sønnen, som slutter seg til VM-troppen kommende tirsdag.

– Jeg må si det ser sterkere ut. Men turneringen skal spilles. Det behøver ikke gå bra, selv om laget ser bra ut på blokka. Det har tvert imot hendt det har gått bra når det har sett dårlig ut, påpeker Jonas Holøs – med referanse til 2011-jubeldagene i Slovakia.

Publisert: 27.04.19 kl. 20:17