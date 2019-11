SCORET: Andreas Øksnes spilte for Vålerenga så sent som i 2018. Tirsdag var han sterkt invovlert mot gamlelaget. Foto: Fredrik Hagen

VIF-eksene straffet gamlelaget – Storhamar vant thrilleren

(Storhamar - Vålerenga 5–3) Med lagoppstillingen proppfull av tidligere VIF-spillere lekte hjemmelaget med gjestene fra hovedstaden i 1. periode. Så våknet Vålerenga, og det ble en hockey-thriller som sent vil glemmes.

For mindre enn 10 minutter siden







Storhamar har fire spillere som har tilbragt tid på Jordal tidligere i karrieren, og samtlige fire var sterkt involvert mot gamlelaget på Hamar tirsdag kveld.

En av dem var Eirik Salsten, som først fant Matt Prapavessis i undertall i første periode.

Kanadieren svarte med å hamre pucken opp i høyre kryss.

– De gjør det igjen, i klassikeren mot Vålerenga! utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad, og viste til Storhamars mål i tre-mot-fem i det samme oppgjøret i fjor.

Det var hele sjette gang Storhamar scoret i undertall denne sesongen. Målscoreren sier de har en klar plan for å straffe motstanderen når de gjør feil i overtall.

– Vi er veldig aggressive i undertall. Vi prøver å bevege oss så mye som mulig, og når de gir oss muligheten tar vi den med alt vi har. Det er det suksessen kommer av, sier Prapavessis til TV 2.

TEMPERATUR: Det ble bare mer og mer hardt spill, knuffing og opphetede diskusjoner utover i kampen mellom Vålerenga og Storhamar, og utvisningsboksene var stort sett okkupert. Totalt ble det delt ut hele 54 (!) utvisningsminutter. Foto: Fredrik Hagen

Noen minutter senere var rollene snudd på hodet, og det var Vålerenga som måtte forsvare seg i undertall. De hadde gått åtte undertall på rad før kampen mot Storhamar, men der sa det stopp.

Denne gangen var det Salsten som styrte inn en en smart Prapavessis-pasning til 2–0.

Så var det Andreas Øksnes sin tur, også han med fortid i Vålerenga. Backen sendte av gårde en suser fra blålinjen, og Steffen Thoresen, nok en spiller som har båret VIF-drakta, forstyrret sin tidligere lagkamerat Steffen Søberg nok til at pucken satt i nettet.

– Vi møter et lag som er på, og som er klart bedre enn oss. Det må vi bare innse, sa Vålerenga-trener Roy Johansen til TV 2 etter den første perioden.

Men Johansen må ha sagt noe riktig i pausen, for det tok ikke mange minutter av den andre perioden før Oskar Blegen styrte inn reduseringen fra et Kalle Ekelund-skudd. Så var Magnus Brekke Henriksen på plass, og sendte Vålerenga rett inn i kampen igjen med et skudd på innsiden av Storhamar-målvakt Luka Gracnar.

Og med halve Thoresen-familien i utvisningsboksen mot slutten av perioden fikk Vålerenga en god sjanse til å utligne i tre-mot-fem. Den grep Andreas Stene med begge hender, og styrte inn utligningen. Nok en gang var Ekelund nest sist på pucken.

SVARTE: Andreas Stene og Kalle Ekelund feirer etter å ha hentet inn Storhamars 3–0-ledelse til 3–3. Foto: Fredrik Hagen

Men da bortelaget hadde kjempet seg tilbake, så manglet det bare at den tidligere Vålerenga-helten Rasmus Ahlholm også fant nettmaskene i sin første kamp mot Oslo-laget siden overgangen.

Svensken lempet pucken opp i nærmeste kryss to minutter før andre pause, og som TV 2-kommentator Kasper Wikestad sa: Det var nesten så CC Amfi-taket revnet.

– Det er et drømmescenario for meg. Det var jævlig «skönt» at den satt, sier svensken til TV 2.

DRØMMESCENARIO: Rasmus Ahlholm scoret i sin første kamp mot Vålerenga siden overgangen til Storhamar. Foto: Fredrik Hagen

Men én tidligere Vålerenga-spiller manglet i målprotokollen, og det måtte jo Storhamar gjøre noe med.

Steffen Thoresen, som spilte på Jordal fra 2008 til 2013, gjorde alt på egen hånd etter en dropp i Vålerengas sone, og lempet inn 5–3 med et herlig backhand-skudd.

Denne gangen kom ikke Vålerenga med noen mirakuløst comeback, og hjemmefansen kunne juble for årets deiligste seier så langt.

Storhamar ligger nå på 2. plass med 34 poeng etter 17 kamper, mens Vålerenga er plassen bak med 30 poeng. Ubeseirede Stavanger Oilers topper Get-ligaen med 42 poeng.

Publisert: 12.11.19 kl. 21:25







Mer om