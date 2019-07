Zuccarello klar for Minnesota

Mandag kveld ble det bekreftet at Mats Zuccarello nå er klar for spill i Minnesota Wild.

I NHL-draften ble Mats Zuccarello nå er klar for Minnesota Wild. Avtalen er verdt 256 millioner norske kroner for de fem neste årene. Det betyr at Zuccarello tjener litt i overkant av 50 millioner kroner i året.

– Mats er en svært konkurransedyktig, og er en spiller med mye energi. Han bringer et høyt nivå av ferdighet og karakter til vår oppstilling, og vi er veldig glade for å legge ham til teamet vårt, sier Minnesota Wilds direktør Paul Fenton til klubbens hjemmeside.

Minnesota Wild var i fjorårets sesong det neste svakeste hjemmelaget i ligaen, og hele 20 av 31 lag gjorde det bedre enn Zuccarellos nye klubb. Klubben Zuccarello nå er klar for ligger i byen St. Paul.

– Først og fremst må vi bare gratulere han med en fin avtale. For å tjene 30 millioner dollar på de neste fem årene for ham i en alder av 32 år når ny sesong starter. Det er ingen som kan kritisere ham for det valget, sier Roy Ulvmoen fra podcasten NHL-prat i VGs studiosending.

- Zuccarello gjør sine medspillere bedre, det kan gagne aldrende stjerner som Zack Parise og Eric Staal, sier Ulvmoen.

I klubbens pressemelding fokuseres det på at 31-åringen er den nordmannen som har scoret høyest i poeng i NHL gjennom tidene, og de norske NHL-rekordene begrunner det. «Zucca» står med 511 kamper, 114 mål, 241 målgivende pasninger og tilsammen 355 poeng. Dette er alle norske rekorder.

– De kan markedsføring i USA. Han kommer til å bli melket i kampanjer så mange norsk-amerikanere som de har i delstaten. De begynte allerede nå med "Velkommen" i meldinger. De kjente "zuuuc-ropene" fra triubenen kommer til å nå nye høyder, sier VGs Vegard Aulstad på sendingen.

