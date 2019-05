KVARTFINALE ER MÅLET: Andreas Martinsen (t.v) og backveteran Alexander Bonsaksen åpner ishockey-VM for Norge mot regjerende OL-mester Russland i Bratislava fredag ettermiddag klokken 16.15. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Hockeygutta foran VM-premieren: Russland med 13–1 i NHL-fordel

BRATISLAVA (VG) Ishockeylandslagets eneste spiller fra verdens beste liga, NHL, mener det kan være en fordel for Norge å møte Russlands stjernegalleri med 13 NHL-spillere i VM-premieren.

Nå nettopp







– Jeg liker det. Å komme inn i matcher der vi har alt å vinne. I tillegg til at det er kamper med høyt tempo, som vi kan bruke for virkelig å komme i gang, sier Andreas Martinsen (28) til VG ved isflaten i VM-arenaen i Bratislava etter Norges trening torsdag ettermiddag.

Han spilte 24 kamper for Chicago Blackhawks i NHL denne sesongen, før han ble degradert og spilte 38 kamper for klubbens farmerlag Rockford IceHogs i AHL. Totalt har han spilt 154 kamper for tre klubber i verdens beste liga National Hockey League (NHL).

Matchvinner mot Sveits i 2016-VM Andreas Martinsen (28) har spilt for Colorado Avalanche, Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks i NHL. Han VM-debuterte i VM for ni år siden i Tyskland. Andreas Martinsen har tidligere spilt for Lillehammer, svenske Leksand og Düsseldorf i Tyskland. Denne og forrige sesong spilte han til sammen 115 kamper for Rockford IceHogs i American Hockey League (AHL). I 2016-VM i Moskva ble han matchvinner da Norge slo Sveits 4–3 i spilleforlengelse. Mats Trygg og Mathis Olimb la målgivende pasninger. I 2017-VM i Paris utlignet han til 2–2 mot Finland da det gjenstod 29 sekunder av ordinær spilletid. Finnene vant i spilleforlengelsen. Vis mer vg-expand-down

Mats Zuccarello (31) har spilt totalt 584 NHL-kamper. Men han skal ikke spille VM for Norge.

Patrick Thoresen (35), som på tross av et skadeplaget kne er klar for VM-premieren, spilte i sin tid 120 NHL-kamper, mens Norges kaptein Jonas Holøs (31) sesongen 2010/11 spilte 39 for Colorado Avalanche.

Andreas Martinsen er trener Petter Thoresens (57) eneste VM-spiller med NHL-kamper denne sesongen. Til sammenligning har Russland 13. I tillegg kan Alexander Radulov, lagkamerat med Mats Zuccarello i Dallas Stars, komme.

Russiske championat.ru hatr forøvrig regnet ut at spillerne på Russlands VM-lag har en samlet årsinntekt på 84 millioner dollar. Det vil si 730 millioner kroner. Alexander Ovetsjkin og Jevgenij Kuznetsov som spiller for Washington Capitals tjener topper lønningslisten med 87 millioner hver.

STOR OG STERK: Andreas Martinsen er 190 centimeter høy og veier 104 kilo. Bildet er fra det offisielle uttaket av Norges VM-tropp forrige uke. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Lørdag spiller Norge sin andre kamp mot Tsjekkia, som har 10 NHL-spillere. Mandag venter regjerende verdensmester Sverige, som etter siste opptelling torsdag har 19 - med til sammen 7000 NHL-kamper, ifølge en svensk journalist som har tatt seg tid til å telle.

Sveits i kamp fire er mer overkommelig: Tre NHL-spillere.

– Det er nøkkelen. Da jeg spilte mitt første VM (2010) som Get-ligaspiller, var jeg ikke så høy i hatten og følte meg ganske liten, innrømmer to barns far Andreas Martinsen.

– Men nå vet jeg at vi ikke er så langt unna. Vi må tørre å gå ut med selvtillit, ikke være redde. Opptre uten respekt, tilføyer han med tanke på hva som er «nøkkelen».

Han sier også at han ikke er den som tar pucken i egen sone, «drar av» fem motspillere og setter pucken i krysset. Han må spille på det han er bra på; stor (104 kilo) og sterk - «og bruke størrelsen».

VM-veteranene og romkameratene Alexander Bonsaksen (31) og Mats Rosseli Olsen (28) påpeker at «det alltid har vært sånn» med hensyn til de antatt beste VM-nasjonenes overflod av NHL-stjerner. De minner imidlertid om at Norge har gått til kvartfinale når de har møtt dem først i mesterskapet.

I 2011 her i Slovakia vant Norge for første gang over Sverige i VM, i åpningskampen etter straffeslagkonkurranse, og oppnådde med 6. plass sitt beste resultat noen sinne - etter 1–4 i kvartfinalen for gullvinner Finland.

De finske NHL-stjernene glimrer i motsetning til dengang med sitt fravær i dette mesterskapet. De har to med kamper i verdens beste liga denne sesongen, som til sammen har spilt halvparten av Andreas Martinsens antall NHL-kamper.

Ps! Andreas Martinsens står uten klubbkontrakt, men sier til VG at han ønsker å fortsette karrieren i USA og Canada - helst med en såkalt enveiskontrakt for en NHL-klubb. Det innebærer samme lønn i NHL og AHL. Denne sesongen hadde han en ett års kontrakt som ga ham rundt 5,7 millioner kroner.

Publisert: 10.05.19 kl. 07:30