ØNSKEREPRISE: Lars Haugen og Mats Zuccarello feirer at Norge er klar for 2018-OL etter seier 2–1 over Frankrike i kvalifiseringen på Jordal Amfi 4. september 2016. Betinget av coronakrisen kan kompisene møtes igjen til OL-kvalifisering om fire måneder. Foto: Bjørn S. Delebekk

Keeper-Haugens valgte Norge-retur: – Vil følge opp sønnen min

Etter ni lukrative år som heltids-spiller i Hviterussland, Sverige og Østerrike er Lars Haugen (33) tilbake i Norge.

«Enkel matematikk» er én grunn til at ishockeylandslagets mangeårige keeperhelt valgte drabantbyklubben Manglerud Star fremfor fortsatt proffliv i utlandet.

– Klagenfurt ville gjerne ha meg tilbake. Den første sesongen jeg hadde der var spesielt fin. Den siste sesongen var kona og sønnen min hjemme i Norge. Det satte sitt preg på det jeg gjorde på isen, forteller Lars Haugen.

Han hadde spilt et par titalls kamper for nettopp Manglerud Star, på utlån fra daværende Get-ligaklubb Lørenskog, da han ble tatt ut som 3. keeper foran VM i Slovakia for ni år siden. Tilfeldigheter gjorde at han brått fikk sin mesterskapdebut i åpningskampen mot Sverige. Lars Haugen reddet «alt», også i straffeslagkonkurransen, og Norge slo Sverige (5–4) for første gang i VM-historien.

Der og da startet «Keeper-Haugen» sitt Espen Askeladd-eventyr som ishockeyproff: Bakgårdshockey i Hviterussland, finstashockey for Dinamo Minsk i KHL, det samme i den svenske toppklubben Färjestad og til slutt sluttspillmester for østerrikske Klagenfurt og en mindre minnerik siste sesong – på grunn av en vedvarende hjernerystelse – for samme klubb.

– Mest av alt familiehensyn. Jeg ville hjem og følge opp sønnen min. Dette på toppen av de usikre tidene vi er inne i, svarer han på spørsmål om årsaken til comebacket i Manglerud Star.

Fire år i Hviterussland Lars Haugen (33) Klubb: Manglerud Star Født: 19. mars 1987 Sivil status: Gift med Mariann Dingtorp, sønnen Magnus (3) Tidligere klubber: Leksands juniorlag (SuperElit, Sverige), Sparta Sarpsborg, Lørenskog, Manglerud Star, Shaktar Soligorsk (Hviterussland), Dinamo Minsk (KHL, Hviterussland) (Soligorsk-Minsk 2011–2015), Färjestad BK (SHL, Sverige - 2015–2018), Klagenfurt (EBEL, Østerrike 2018–2020). VM/OL for Norge: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Vis mer

For noen dager siden flyttet familien Haugen inn i sitt nye hus noen hundre meter fra drabantbyklubbens ishall i Østensjø bydel på Oslos østkant. Sønnen Magnus (3) har et barnehavetilbud i samme gangavstand. Lars Haugen forteller at han vurderer om han skal søke jobb eller fullføre det snaue året han har igjen for å få en bachelor i eiendomsmegling/økonomi - ved siden av sin nye keeperjobb.

– Du vil gå betydelig ned i lønn sammenlignet med det du har tjent i utlandet?

– Ja, det er klart. Jeg kommer ikke tilbake til Norge for å bli rik på hockeyen, svarer Lars Haugen.

Han røper at han «var i samtaler» med andre norske klubber før han signerte kontrakten med Manglerud Star. Men regnestykket og «matte» gikk i deres disfavør. Han ville ikke pendle bort tiden han kom hjem for å dele med sønnen, og geografisk nærliggende Vålerenga og Frisk Asker har etablerte førstevalg i mål (Steffen Søberg og Nicklas Dahlberg).

– De har mange år igjen og er gode. Det var enkel matematikk, selv for meg, sier han selvironisk.

Han svarer «ja, absolutt» og at han har «pratet med» landslagssjef Petter Thoresen på spørsmål om han fortsatt er landslagsaktuell. OL-kvalifiseringen i CC Amfi på Hamar om fire måneder vil bli avgjørende for om han eventuelt kan gå for sitt tredje OL på rad - i Beijing om to år.

– Det kan kanskje bli vanskelig. Men vi må uansett gjøre jobben nå. Det åpner en eller annen gang. Vi kan ikke ligge på sofaen, sier Lars Haugen med tanke på at kvalifiseringen 27.-30. august risikerer å bli utsatt.

