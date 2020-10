PREGET: Eskil Wold var preget etter at lagkameraten havnet i en alvorlig ulykke lørdag. Han scoret ett av Frisk Askers fem mål i seieren over Grüner søndag kveld, og dediserte det til U21-spilleren. Foto: Odin Jæger

Pregede Frisk Asker-spillere etter ulykken: − Kommer til å være der for ham

ASKERHALLEN (VG) Lagkompis Eskil Wold (18) og veteran Anders Bastiansen (39) var tydelig preget etter at en av Frisk Askers U21-spillere ble alvorlig skadet i en ishockey-kamp på lørdag.

– Det er jo utrolig trist, selv om vi ikke kjenner omfanget. Jeg håper at det går bra. Dette er noe man ikke vil skal skje, det var et kjempeuhell, sier Bastiansen.

Lørdag ble en av Frisk Askers juniorspillere alvorlig skadet i en kamp i Askerhallen. Han ble kjørt til Ullevål Sykehus for operasjon. Kampen ble avbrutt etter hendelsen.

Det var tydelig at ulykken var samtaleemne i Frisk-garderoben dagen etter.

– Det er vanskelig å få besøkt ham nå, men ingen trenger å være bekymret for at vi kommer til å være der for ham når den tiden kommer, uansett hvordan det går med ham, sier Bastiansen.

OPPTATT AV Å VISE STØTTE: Veteranen Anders Bastiansen sier at hele laget kommer til å være der for den skadde U21-spilleren. Foto: Odin Jæger

Aldri opplevd lignende

Frisk slo Grüner komfortabelt 5–1, har vunnet fem av seks kamper og kun tapt for serieleder Vålerenga i årets sesongstart, men ulykken la en tydelig demper på stemningen.

– Hvis du ikke blir preget av en sånn situasjon, så er det noe galt. Men det er for tidlig å si noe den ene eller andre veien, foreløpig håper jeg at det går bra med ham, sier 39-åringen.

Spillerne hadde fått beskjed av ledelsen om å ikke uttale seg om detaljene i saken, og deler kun sine erfaringer rundt den beskjeden de fikk lørdag.

– Jeg har spilt hockey i så mange år, og jeg har aldri opplevde noe lignende. Når man hører om en sånn sak, blir man lei seg på vegne av ham og på vegne av familien. Fra hele laget kan jeg si at vi er preget av det, men vi gjorde en jobb her nå, og det er jeg stolt av at gutta klarte, sier 39-åringen.

Dediserer målet

Også for klassekamerat og lagkompis Eskil Wold ble det en dag preget av kontraster. Trenersønnen scoret sitt første mål i for Frisk og var sterkt delaktig i seieren.

– Det er selvfølgelig trist, både for ham og for familien. Det var moro å ta tre poeng for ham i dag, og den scoringen jeg fikk, den går til ham. Han hadde så jævlig uflaks, sier Wold.

Daglig leder i klubben, Nicolay Sørensen, sier at de ikke kommer til å kommentere skadeomfanget utover det som allerede er sagt.

– Det er en av kompisene mine, jeg har spilt med ham helt siden jeg startet på U10. Han går i klassen min, jeg har et godt forhold til ham. Nå må vi bare gi ham den støtten han trenger, vi har meldt litt med ham og skal støtte familien, sier Eskil Wold.

TABELLTOPP MED VÅLERENGA: Frisk Asker har fått en god start på Fjordkraft-ligaen og ligger á poeng med Vålerenga på toppen av tabellen. Oslo-laget har én kamp mindre spilt. Foto: Odin Jæger

