SKJÆR I SJØEN: Petter Thoresen viser Martin Røymark (t.v.) og Alexander Reichenberg vei under VM i Danmark for snart to år siden. Mesterskapet i fjor i Sveits ble avlyst. Neste VM går i Riga 21. mai til 6. juni. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Thoresen fortsetter som landslagssjef i ishockey

Petter Thoresen (59) er enig med Norges Ishockeyforbund om en ny kontrakt som landslagssjef. Nå blir han sjef for hockeygutta i minst ett år til.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kontrakten er én + én. Det vil si til etter VM i 2022, med mulighet for forlengelse til mesterskapet i 2023 er historie.

– Det er veldig ålreit å ha det i havn, sier Thoresen til VG, som signaliserte i forrige uke at han var lysten på to år til i inneværende jobb.

Han overtok landslaget etter Roy Johansen (60) i september 2016, og ledet hockeygutta (med Mats Zuccarello) til seier i OL-kvalifiseringen for 2018, der Norge gikk til kvartfinalen i Pyeongchang.

Petter Thoresen forlenget i februar for to år siden sin avtale med to år.

Forlengelsen nå innebærer at han får lede en ny OL-kvalifisering i høst.

– Det var et stort øyeblikk sist og vi krysser fingrene for at vi får oppleve folk på Nye Jordal i forbindelse med den avviklingen. Det er et lyspunkt å se frem mot nå når det er tøft, sier 59-åringen.

Han har nemlig ikke ledet landslaget i kamp siden 8. februar i fjor mot Frankrike i en turnering i Sveits.

– Det er selvfølgelig veldig synd at det er blitt sånn, og det blir helt sikkert ikke en oppkjøring som normalt. Men det er ekstra ille hvis Fjordkraft-ligaen her hjemme ikke kommer i spill i det hele tatt.

Planen hans er å starte oppkjøringen til VM med treningssamling og treningskamper den 6. april. Rundt halvparten av hans VM-aktuelle spiller vil komme fra den norske toppserien Fjordkraft-ligaen, som har vært stanset i to måneder.

Bekymret

Alexander Bonsaksen er uaktuell i VM grunnet en nært forestående operasjon, og sønnen Patrick Thoresen har varslet at han er usikker på om han «klarer» å holde kroppen i gang dersom klubben hans, Storhamar, ikke får spille kamper i Norge snart.

Ellers har han ikke fått signaler på andre forfall. Norges landslag er inne i et generasjonsskifte der yngre spillere må ta over for en generasjon på over tredve som har vært stammen i laget i flere sesonger. Og for de yngste syns Petter Thoresen det er ekstra tungt om dagen – fordi de virkelig trenger kamptrening.

– Det er veldig bekymringsverdig. I tillegg til seriespill så har vi på landslaget brukt kampdatoene i desember og februar til å gi unge sjansen på laget. De trenger den erfaringen, og den har de mistet.

Siden det ikke arrangeres B-VM i 2021 er det ingen fare for å rykke ned i Riga i mai, men hockeysjefen skulle helst se at de slapp å tenke i de baner uansett.

– Det er kanskje ambisiøst å tenke kvartfinale nå som landene rundt oss har spilt kamper og ikke oss, men vi må kjempe for å legge Latvia og Tyskland bak oss på tabellen. Ingenting er umulig, men vi må få spilt snart.