Gir blaffen i Europa – Frisk vil ha nytt NM-gull

ASKER (VG) (Frisk Asker – Vålerenga 3–0) Frisk Asker har tapt alle fire kampene i Champions Hockey League. Tapsrekken ute i Europa gråter de ikke over. Det er nytt NM-gull som gjelder.

Lørdag kveld overbeviste de i serieåpningen mot Vålerenga. Forrige sesongens seriemester fra Oslo var sjanseløse mot sluttspillvinneren fra Asker. Kall det gjerne ishockeyens «supercup-finale». Men det ble aldri noen super match i en halvfull Askerhall. Frisk gjorde jobben; scoret to mål i overtall – og hadde en glimrende keeper i Nicklas Dahlberg.

– Vi gir ikke helt blaffen i Champions Hockey League (CHL), men vi er veldig bevisste på at serien er det viktigste. Vi skjønte tidlig at vi ikke kom til å vinne CHL. Vi har møtt veldig god motstand, og har hatt godt av det, men det er den norske serien som er hovedmålet vårt, sier Anders Bastiansen til VG.

Frisk har tapt for Klagenfurt og Biel Bienne to ganger. Det får gå. Det kommer nye sjanser i oktober mot Tampere påpeker trener Jan André Aasland.

– Vi kan ikke be om mer enn 3–0 over Vålerenga i en seriepremiere. Vi har fått gode opplevelser ute i Europa. Men det er fullt fokus på seriespillet her hjemme, sier Aasland.

Frisk Asker vant NM-sluttspillet (4–2 i kamper) i april da de slo Storhamar i en høydramatisk avgjørende match på hjemmebane (3–2 på sudden death).

I kveldens serieåpning fortsatte de der de slapp for nesten nøyaktig fem måneder siden. De tok føringen mot Vålerenga midtveis i første periode. Men de klarte ikke å få pucken bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg før de var to spillere i overtall.

Oslo-lagets superveteran 43-årige Mats Trygg og Villiam Strøm var i utvisningsboksen med to minutter hver da Frisk lekte seg til ledelse. Anders Bastiansen og Alexandre Lavoie sto for pasningene. Hampus Gustafsson scoret enkelt.

2–0 kom i midtperioden. Igjen var det etter overtallsspill. Hampus Gustafsson knallet pucken via Søbergs leggskinn og i mål. Og igjen var Lavoie og Bastiansen involvert med målgivende – i den skrevne rekkefølgen.

2–0: Hampus Gustafsson (med gullhjelm) har scoret igjen. Alexandre Lavoie, Anders Bastiansen, Endre Medby og Victor Björkung jubler sammen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Men de klarte ikke å utnytte et nytt mega powerplay (tre mot fem) i periodens sluttfase. Gustafsson, med fortid i Storhamar og Stjernen, var fryktelig nære sin tredje scoring. Men pucken og reaksjonsevnen var på Søbergs side denne gangen.

Tredje periode var jevn. Men da Vålerenga kjempet for redusering økte Edre Medby til 3–0 da han løftet pucken høyt i buret til Søberg.

Vålerenga-trener Roy Johansen var brukbart fornøyd. Men ikke med dommerne.

– Vi er på høyde fem mot fem. Dommerne legger listen på et så lavt nivå at det blir mye utvisninger, og avgjørende for kampen. Vi kan ikke ha det slik at det blir som i bandy, sier Roy Johansen til VG.

