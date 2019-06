SPORTSLIG JUBEL: Lillehammers Jacob Lundell Noer (t.h) og Parker Bowles jubler etter scoring i en Get-ligakamp mot Frisk Asker (seier 6–2) forrige sesong. Økonomisk gikk det skeis for OL-byens hockeyhelter. Foto: Geir Olsen

Lillehammers millionsmell: – Det er ikke bra

Norges ishockeyforbund er overrasket over millionsmellen i toppserielaget Lillehammer IK, som ikke vil svare på detaljerte spørsmål om hvorfor Get-ligaklubbens regnskap viser minus nær to millioner i resultat og minus 1,6 millioner i egenkapital.

– Vi vil svare på spørsmål etter det ekstraordinære årsmøtet tirsdag, svarer Lillehammer Ishockeyklubbs styreleder Tore Lien Bjørnstad på spørsmål fra VG om årsaker til millionunderskuddet som ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide omtaler som «verre enn det de har antydet».

Lillehammers Get-ligalag spilte fem NM-finalekamper mot nabo og erkerival Storhamar for fulle tribuner våren 2018. I fjor høst spilte de hjemmekamp i serien mot samme motstander i Håkons Hall foran 9165 tilskuere.

Da klubben offentliggjorde årsregnskapet torsdag kveld, stod det i sterk kontrast til sportslig suksess og høy publikumsoppslutning.

Til årsregnskapets resultatminus på 1.931.895 kroner og negative egenkapital på 1.614.124, har styret i klubben anført følgende årsaker til den økonomiske nedturen:

•Sterkt forhøyede lønnskostnader knyttet til sportslig virksomhet.

•Økte utstyr- og reisekostnader relatert til driften av denne virksomheten, herunder blant annet flybilletter og en treningsleir i Danmark.

•Ikke-budsjetterte kostnader i forbindelse med bruk av regnskapssystemet, med påfølgende økte kostnader til regnskapsførsel. Mangler ved dette systemet er ikke årsaken til klubbens negative resultat, men fratok klubben mulighet til å foreta grep underveis.

– Klubblisensutvalget ser på tallene som er kommet nå. Tallene er verre enn det de har antydet. Det er ikke bra, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund.

Lillehammer Ishockeyklubb vil likevel etter alt å dømme bli innvilget såkalt klubblisens for deltagelse i Get-ligaen kommende sesong. Den vil imidlertid bli underlagt en handlingsplan, med krav om positiv egenkapital i løpet av tre år. Ottar Eide sier at Lillehammer IK «teoretisk» kan bli nektet klubblisens. Men «da må alt gå galt», for eksempel ved at «det ikke er realisme» i handlingsplanen.

– De kan ikke bare «sette opp» pluss to millioner i markedinntekter, sier Eide som eksempel på «ikke realisme».

Fredrikstad-klubben Stjernen vil starte kommende sesong med minus tre poeng i Get-ligatabellen på grunn av slett økonomi og ikke oppfylte krav i handlingsplanen de er underlagt. Lillehammer risikerer i praksis ikke poengtrekk fordi de ikke er i en handlingsplan.

Ottar Eide sier det er vanskelig for forbundet å gripe inn overfor en klubb som ikke er i en handlingsplan, og at «ratingen» når det gjelder klubbenes økonomiske situasjon i Get-ligaen og 1. divisjon generelt sett er blitt bedre.

– Det er overraskende at det blir så stort minus på Lillehammer. Vi har tiltro til at de vet hvordan de skal komme på bena igjen. De ser alvoret og kjenner konsekvensene, og vil fremstå som en solid klubb, sier generalsekretær Ottar Eide til VG.

Publisert: 21.06.19 kl. 15:29