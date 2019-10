Se de første bildene av Jordal Amfi: – Jeg blir rørt

JORDAL (VG) Vålerenga Hockey inviterte sine nærmeste til første visning av sin nye storstue, Jordal Amfi. Her er de første bildene.

– Det er en glede å kunne ønske velkommen til den første TV-sendte kampen i nye Jordal Amfi, sa Eli Grimsby, direktør i Kultur og idrettsbygg i Oslo kommune til Vålerengas gjester denne torsdagen.

Hun la til at hun gledet seg til det fysisk kan spilles kamper der neste høst.

200 supportere, barn og Vålerenga-venner var spesielt invitert inn i det som snart er klubbens nye hjemmearena og Oslo kommunes kommende storstue av en ishall.

Vålerenga skulle møte Narvik i Nord-Norge, og derfor ble kampen vist på storskjerm for de heldige.

Det var mange imponerende gisp og store øyne da publikum kom inn fra den ustrukturerte og rotete byggeplassen på utsiden, og inn i arenaen som for alvor begynner å ta form.

Etter lang tid med utsettelser og trøbbel, er hallen nå i rute til åpning før neste sesong. I Juni skal Vålerenga kunne flytte inn.

VG fikk bli med på omvisning i forkant. Se video i toppen av saken, eller bilder her:

















GOD SIKT: Uansett sitteplass vil du se isflaten godt i nye Jordal Amfi.

– Jeg får gåsehud av bare å snakke om dette. Det er rett og slett rørende å se på, sier Markedssjef i Vålerenga ishockey, Glenn Jensen til VG.

VIF-profilen kjent fra TV2-programmene «Iskrigerne» og «Skal vi danse» har vært svært sentral i prosessen med å få i stand ny hjemmearena for klubben. Nå som man endelig kan se resultatet nærme seg, er forventningene blitt til virkelighet og glede.

– Vi er utrolig fornøyde så langt. Vi har bevart mye av sjelen i arenaen. Du vil kjenne igjen mye av den gamle hallen. Det er bratt og intimt, og vil bli helt spesielt.

– Det er et fantastisk anlegg. Her vil Vålerenga, så vel som Oslos befolkning og breddeidretten få et bygg å være stolte av, fortsetter Eli Grimsby.

Status nye Jordal Amfi Bygget er nå tett med alt av tak og vegger intakt. Nå gjenstår arbeide med solcelleanlegget på taket som ventes å kunne bli montert våren 2020.

Tribunen er ferdig montert – seter kommer våren 2020.

Det er pågående arbeider inne i bygget. Innvendige vegger er ferdig montert. Entreprenører startet i plan 1, og har jobbet seg gradvis oppover. Arbeidet med maling og flislegging er i full gang.

Betonggulvet i hallen er ferdig støpt. (Sålen til isflaten er klargjort, som også består av varmeelementer blant annet for å sikre en stabil temperatur på isflaten)

Isflaten: Arbeidet mot islegging starter ved årsskiftet og skal være klart til testing april/mai 2020.

Utomhus-arbeider starter i disse dager, og vil etter planen ferdigstilles helt i september 2020. Arbeidene foregår i tett samarbeid med Bymiljøetaten, som bygger Jordal Idrettspark.

Selve bygget ferdigstilles i juni 2020, hvor man kan starte innflyttingsarbeidet.

Det var Vålerenga-sanger på anlegget, kun smil å se, samt enorm eufori å spore blant de besøkende. Et slags tidlig drypp på det som kommer neste høst, når ishockeyen er tilbake i parken ved Galgeberg i Oslo.

– Her blir det stappfullt og 5500 tilskuere under åpningen. Vi har vært lenge nok på Furuset nå. Det her blir helt rått, sier Glenn Jensen.

