AVVERGET: Her er Lillehammer og Storhamar i kamp. Det var fare for at streik kunne påvirke helgens storkamp, men streiken ble ikke noe av. Foto: Geir Olsen

Hockeystreiken ble avverget

ISHOCKEY 2018-11-12T21:34:38Z

OSLO (VG) Sent mandag endte meglingen mellom LO-forbundet, spillerorganisasjonen NISO og NHO/Abelia med at hockeystreiken ikke ble noe av.

Publisert: 12.11.18 22:34 Oppdatert: 12.11.18 23:00

Mandag 10:00 startet meglingen mellom LO-forbundet, spillerorganisasjonen NISO og NHO/Abelia. Klokken 22.30 ble det klart at det ikke ble noe streik.

– Vi hadde et ganske utfordrende utgangspunkt, men begge parter har vært villige til å bevege seg i meglingen, og vi er glade for at vi nå kom til enighet, sier advokat Thomas Urdal Johnsen som har vært forhandlingsleder for Abelia/NHO Idrett.

Ifølge en pressemelding innebærer enighet følgende:

Spørsmål om minstelønn og karriereforberedende tiltak blir ikke en del av overenskomsten, men partene sender en anmodning til blant annet de ulike særforbundene om å vurdere disse punktene.

Det blir en ny bestemmelse i overenskomsten om spillernes mentale helse.

Det blir en ny bestemmelse om doping og kampfiksing i overenskomsten, som viser til gjeldende regler i idretten.

Bestemmelsen om reisetid er omformulert.

Ville oppjustere lønn

Minstelønn for spillere i Get-ligaen var sakens kjerne. Der NISO og organisasjonens medlemmer blant norske toppklubber vil heve «bunn-lønnen» fra dagens 1000 kroner, til minst 4000 for spillere på proffkontrakter.

Håndballen stilte seg bak, og ønsket også at deres spillere skal, i liket med ishockeyspillerne, ha det samme kravet som i fotballens OBOS-liga og Eliteserien.

Det er foreløpig ikke bekreftet om det kravet blir fullstendig innfridd.

Partene sender nå en anmodning til Norges Ishockeyforbund og Norges Håndballforbund innen 1. desember der det skal jobbes for en oppjustering av minstelønnskravet.

– Vi er fornøyde med utfallet og henviser ellers til mekler for videre detaljer, sier NISO-Leder Joachim Walltin, til VG.

En streik ville betydd at 69 spillere fra Vålerenga, Manglerud Star, Stjernen, Storhamar, Sparta og Stavanger ville blitt tatt ut i streik i denne omgang. Lillehammer, Frisk Asker og Ringerike var ikke aktuelle i denne runden.

En streik ville betydd at Storhamar hadde fått 13 spillere som ikke ville fått lov å trene eller spille med klubben i perioden.

Det ville også påvirket lørdagens hockeyfest i Lillehammer «Hockey Classic» hvor foreløpig 7000 billetter er solgt til oppgjøret mellom Lillehammer og Storhamar.

Norges Ishockeyforbund er ikke part i saken og varslet at uansett ville ligaspillet gått som vanlig.