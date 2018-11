Storhamar røk ut av Champions Hockey League: - Det er litt bittert

ISHOCKEY 2018-11-20T19:12:30Z

SKELLEFTEÅ (VG) (Skellefteå AIK - Storhamar 3–2, 7–6 sammenlagt) Storhamar yppet seg mot svensk stormotstand, men måtte se seg slått ut av åttedelsfinalen Champions Hockey League på målstreken.

Så nære, så utrolig nære.I siste sekund løftet Storhamars største profil, Patrick Thoresen pucken over målet på en kjempesjanse. Øyeblikket som kunne forlenget CHL-eventyret til nordmennene sitter i hovedpersonen selv etter kampslutt.

– Det er litt bittert. Jeg burde sikkert scoret to i dag. Det gjør meg blir ekstra skuffa. Det kjente jeg på meg, sa Patrick Thoresen til VG etter kampen.

Den 35-åringen landslagsspilleren er viden kjent som en skikkelig vinnerskalle. Det er mer naturlig for ham å bli avgjørende i positiv retning. Her måtte han skuffet innse at det ikke ble slik denne kvelden.

– Det er én person jeg ønsker skal få de mulighetene der. Det er Patrick Thoresen. Det er litt surt, og jeg skulle ønske vi skaffet oss «sudden death» der, sa trener Fredrik Söderström.

Storhamar-spillerne var i utgangspunktet levnet få sjanser mot Skellefteå AIK.

Likevel, etter å ha spilt 4–4 på hjemmebane i den første av de to åttedelsfinalene i Champions Hockey League, dro Storhamar med et ålreit, men fortsatt tøft utgangspunkt til Nord-Sverige. Fjorårets finalister i det svenske SM-sluttspillet har vært Sveriges mest stabile lag i toppen de siste årene. Og vant to strake gull i 2013 og 2014.

Det skulle være nok til å bli redd av.

Respekten var imidlertid ikke-eksisterende hos de gule og blå fra nabolandet. Storhamar fosset rett i angrep foran de drøyt 100 tilreisende fra Hedmark, som ble med flyet til Nord-Sverige.

Åpnet forrykende

I overtallsspill i første periode, da den norske landsslagsspilleren Mathis Olimb satt utvist, scoret gjestene. Steffen Thoresen ga Hamarsingene et realt håp om avansement.

– Vi kommer ut klare for kamp. Gir det den lille ekstra gutsen som må til, sier Patrick Thoresen til VG.

Men da vertene fikk forsøke seg med én mann mer på isen satt utligningen. Johamatti Aaltonen lot seg ikke stoppe foran Oskar Östlunds bur.

Kjempet seg tilbake

Det er noe fryktløst og elegant over det Storhamar har levert i Europa i høst. Her ga de seg ikke. Joel Johansson har storspilt i CHL, og meldte seg på med ei kanonkule fra blålinjen i det neste overtallet. 2–1 og fordel gjestene - igjen.

Power play var mildt sagt utslagsgivende denne kvelden. Mathis Olimb fant Bud Holloway med en tversoverpasning - Skellefteå utlignet.

I andre periode så det svenske storlaget mye, mye bedre ut.

For få minutter senere tok de for første gang ledelsen i kampen. Storhamar ble satt under sterkt press, og igjen kriget Bud Holloway inn ei scoring for hjemmelaget.

Patrick Thoresen var godt fornøyd med prestasjonen, men irriterer seg over misbrukte sjanser:

Eventyret over - supporterne vant

Med seks og et halvt minutt igjen fikk nordmennene en megasjanse. Patrick Thoresen kom helt fri foran motstander-målet, men klarte ikke sette pucken bak keeper Mantas Armalis.

I siste sekund satte han en ny sjanse over målet, og slo kølla hardt i isen i frustrasjon.

Dermed vant Skellefteå 3–2, og 7–6 sammenlagt.

Storhamar var svært nære en ny sensasjon, så nære at den bitre skuffelsen ikke var vanskelig å spore i ansiktsuttrykkene på spillerne da sluttsignalet lød for siste gang i CHL i 2018–19-utgaven.

Som i 2016–16 sesongen ble det stopp i åttedelsfinalen for Norges representant. Den gangen røk de for finske TPS Turku.

– Vi er skuffa nå, men vi må ta med oss de gode prestasjonene her, sier Thoresen.

– Det er bare å ta av seg hatten for det de har prestert i CHL. Det holdt ikke i dag, men vi var ikke mye bedre enn dem, erkjente Mathis Olimb.

Sammen med supporterne reiser Storhamar nå direkte tilbake til Norge. Om det ikke gikk på isen, sto bortefansen igjen som de store vinnerne på tribunen i hallen.

– Det er helt utrolig å snakke om hva de viser av støtte til oss her. Er det noen som virkelig skal være stolte av prestasjonen i CHL så er det fansen vår. De var 1200 i Stockholm tidligere i høst, og fyller opp flyet i dag. For en gjeng, sa Fredrik Söderström.