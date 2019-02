FORTSETTER: Petter Thoresen fortsetter som landslagssjef for hockeylandslaget. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Norge forlenger med Petter Thoresen

Hockeylandslaget forlenger sin kontrakt med trener Petter Thoresen (57).

Det melder Norges Ishockeyforbund i en pressemelding.

Hans kontrakt var på vei til å gå ut etter det kommende verdensmesterskapet i mai.

Nå forlenges kontrakten i to nye år.

– Landslaget er inne i et lite generasjonsskifte, og vi mener det er viktig med kontinuitet i en slik fase, sier generalsekretær i NIHF Ottar Eide i pressemeldingen.

– Vi mener videre at Thoresen er rett mann til å lede landslaget i 2 nye sesonger med VM i 2020 og 2021 samtidig som det også bli en OLkvalifisering i 2020, fortsetter Eide.

Svakt VM

Thoresen tok over landslaget før OL-kvalifiseringen i 2016. Det gikk bra og laget kom seg helt til kvartfinalen i OL i fjor.

Men alt har ikke bare vært en dans på røde roser for Thoresen, far til hockeyprofilene Patrick og Steffen. Etter et svakt VM i fjor, hvor Norge holdt på å rykke ned, ble han utsatt for kritikk av spillerne.

Suksess i Oilers

Avtalen vil bli signert på en pressekonferanse klokken 12.00 på Ullevål i dag. Det vil ikke bli gjort intervjuer før den tid, opplyser Petter Salsten, sportssjef, til VG.

Eide, Salsten og Thoresen besvarte ikke VGs henvendelser mandag kveld.

Ifølge pressemeldingen er Thoresen den mestvinnende norske hockeytreneren i moderne tid. Han hadde stor suksess med Stavanger Oilers før han ble landslagstrener.

