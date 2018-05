SNUBLET: Philip Larsen og Danmark gikk på en ordentlig smell mot Latvia. Det kostet dem en plass i kvartfinalen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Dansk sjokk-exit i VM på hjemmebane

Publisert: 15.05.18 22:37 Oppdatert: 15.05.18 22:56

(Latvia - Danmark 1–0) På egen is skulle hockey-VM 2018 være danskenes mesterskap, men den gang ei. Latvia tok både seieren og plassen i kvartfinalen fra dem.

Dermed er de danske drenger ferdig i ishockey-VM - akkurat som de norske.

Men der det for de norske iskrigerne har vært snakket om å beholde plassen i A-puljen - noe som Petter Thoresens menn klarte med et aldri så lite nødskrik - har danskene snakket om en mulig semifinaleplass.

Det håpet ble knust tirsdag.

Hjemmenasjonen maktet aldri å lure Latvias burvokter, og da holdt det for Latvia å score ett. Andris Dzerins ble matchvinner med sin scoring halvveis i den første perioden.

Da hjelper det aldri så lite at Danmark tidligere i mesterskapet har slått storheten Finland og også valset over Norge. Tapet mot Latvia gjør at det sier stopp allerede etter gruppespillet for hjemmenasjonen.

Det fikk danske B.T. til å skrive følgende:

«LETtere (ordspill ettersom Latvia heter Letland på dansk, journ.anm.) chokerende: Dansk VM-fest fes ud i dramatisk fiasko»

Og Ekstra Bladet til å varte opp med denne formuleringen:

«Satans osse - dansk kvartfinale glippede!»

– Nei, det er skuffende, sier Danmarks Frans Nielsen til danske TV 2.

– De spiller godt og er frustrerende å spille mot. Det er vanskelig å skape sjanser mot dem, og det er noen ekstremt gode lag vi har spilt mot i denne turneringen. Likevel er vi skuffet, fortsetter han.

Latvia er på sin side klar for kvartfinalen. Det er de sammen med Finland, USA og Canada fra gruppe B. Fra gruppe A er det Sverige, Russland, Tsjekkia og Sveits som har avansert.

