KLAR TIL GULLKAMPEN: Svenske Fredrik Söderström ledet Storhamar til serie -og sluttspillgull (bildet) i sin første sesong som trener for Hamar-klubben. Ett år senere har han sjansen til å gjenta suksessen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Storhamar-sjefen: – Butikken er stengt

Regjerende dobbeltmester Storhamars trener Fredrik Söderström har i likhet med forrige sesong forsterket laget foran NM-sluttspillet, men forsikrer at dagens nyankomne Troy Josephs (24) fra Canada blir den siste – og at dermed ingen utlendinger må sitte på tribunen «i dress».

Publisert: 13.02.19 15:19







– Butikken er stengt. Troy Josephs er den siste vi henter. Slik er det, og slik blir det, svarer Hamar-klubbens svenske gulltrener på spørsmål om flere utenlandske spillere er på vei til klubben foran serieinnspurten og sluttspillet om kongepokalen.

Forrige sesong, omtrent på samme tid og som nå med spillere på skadelisten, hentet Storhamar så mange nye spillere med annet statsborgerskap enn norsk, at den sprengte den tillatte utlendingskvoten: Maks syv spillere kan spille samme kamp.

Syv seriekamper gjenstår Serieleder Vålerenga (91 poeng) har spilt 40 kamper, mens Stavanger og Storhamar (85 poeng) har spilt 41. De tre har igjen henholdsvis åtte og syv kamper i serien. Sluttspillet starter med kvartfinaler 7. mars. Serierunden torsdag (VGs favoritter uthevet): Stjernen-Sparta Lillehammer-Vålerenga Ringerike-Frisk Asker Stavanger Oilers-Storhamar Vis mer vg-expand-down

– Vi hadde den situasjonen forrige sesong. Det er ikke optimalt. Laget skal tas ut på sportslig grunnlag, ikke av «taktiske» årsaker, sier Fredrik Söderström til VG.

Storhamar har 10 spillere som opprinnelig ikke er norske i stallen. Men tre av dem er etter langt opphold i Norge å regne som norske: Jimmy Andersson, Mikael Zettergren og Christian Larrivée.

– Ingen kommer til å sitte på tribunen i dress, bekrefter Söderström.

Kanadiske Troy Josephs (24) ble draftet av NHL-klubben Pittsburgh Penguins i syvende runde for fem og et halvt år siden. Denne sesongen har senteren spilt 11 kamper for NHL-lagets farmerlag (B-lag) Wilkes-Barre/Scranton Penguins i American Hockey League (AHL) og 32 kamper for Wheeling Nailers i East Coast Hockey League (ECHL), der han har scoret 21 mål og lagt 18 målgivende pasninger.

Josephs kom til Norge onsdag. Han er finansiert ved hjelp av en kronerulling blant supporterne (drøyt 300.000 kroner). Han kan bli spilleklar til torsdagens bortekampen mot Stavanger Oilers , som à la Storhamar har hentet nye utenlandske spillere foran den viktigste delen av sesongen.

Amerikaneren Luc Snuggerud (23) kommer fra Rockford IceHogs, der han har vært lagkamerat med Norges landslagsspiller Andreas Martinsen.

Snuggerud, med aner fra Hadeland i Oppland, ble draftet i femte runde av Chicago Blackhawks for fire og et halvt år siden.

– Det ligger i kortene at vi henter ny spiller med bakgrunn i de mange skadene vi har hatt i år. Vi ønsker også å tilføre laget mer spisskompetanse før sluttspillet. Luc er en offensiv back som er meget bra på skøyter og er god med puck, uttaler Oilers-manager Pål Higson på klubbens hjemmeside.

Serieleder Vålerenga fikk tilbake Daniel Sørvik før jul. Landslagsbacken har spilt seks kamper siden midten av januar. I dag onsdag ble Andreas Heier (25) klar for klubben.

Det bekrefter Vålerengas sportssjef Espen Knutsen overfor VG.

– Han passer godt i vårt lag. Han er hardtarbeidende og «ærlig». Men vi skal ikke hente flere, og så får vi håpe det holder til gull, sier «Shampo» og smiler.

Den tidligere Stjernen-spilleren, som har vært innom landslaget, kommer fra Malmö-klubben Panters på liganivå to i Sverige: Fire mål og fem målgivende pasninger etter 40 kamper denne sesongen.